巴黎奧運2024 | 撐港隊！奧運限定商場購物、美食優惠盤點！MOKO低至25折運動商品／朗豪坊75折買運動服飾現金券／利東街買一送一餐飲券

臨近奧運，相信不少人都打算到商場觀看直播賽事，感受熱鬧氣氛！不少商場、食肆最近紛紛推出了優惠折扣，和大家一起共慶奧運盛事！即睇以下優惠盤點！

奧運優惠2024 | 1. 新地旗下商場：大型電視螢幕直播＋低至25折運動商品

為了在商場與觀眾同樂，一起為港隊運動員打氣，新鴻基地產（下稱新地）旗下的六大商場，包括： 新城市廣場、YOHO MALL形點、MOKO新世紀廣場、新都會廣場、荃灣廣場、及西沙GO PARK，由7月27日起都將會在商場內大型電視螢幕全程直播焦點賽事！

（圖片來源：新地提供）

商場除了可以讓大家一起感受熱鬧奧運氣氛之外，還設置讓大家打卡拍照運動主題裝置之外，新地部分商場更提供消費優惠！當中包括：

MOKO新世紀廣場

推出3大「運動應援禮遇」，包括專為運動員而設的「本地運動員應援賞」、多間運動商戶聯手推出低至25折精選商品及盡享高達HK$700 消費回贈的「Summer Highlight消費賞」。

新城市廣場

直播賽事期間會派發運動品牌的購物優惠禮券，「盛夏消費賞」發放總值2,000萬元的電子禮券。

YOHO MALL形點

直播期間以勁抵優惠換領運動商戶優惠券，場內亦舉辦「YOHO Planet 消費賞」，消費即賞高達$2,200 消費贈券。

新都會廣場及荃灣廣場

兩大商場聯辦的「荃葵青運動熱」集結共18個人氣運動品牌推出「豪派運動福利」及「運動熱賞」，消費滿指定金額即賞高達HK$400贈券。



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