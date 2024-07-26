機場快線6大優惠！搭的士再轉機場快線即半價？5人同行人均最平$24、即日回程免費

正值暑假旅行旺季，大家去機場除了坐巴士，機場快線都是一個可以避開塞車、方便快捷到達機場的好選擇。而港鐵最近就推出多個機場快線限定優惠，讓大家以更便宜的價格乘搭機場快線，即睇以下折扣優惠盤點！

機場快線優惠 | 1. 夏日限定3至5人行 同行一口價

在7月27日至9月30日推廣期內，無論3、4或5人一起乘搭機場快線，都可以以一口價」優惠乘搭，往返機場站和指定車站！如果5人往返機場，最便宜只需要$24！

（圖片來源：港鐵網頁）

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機場快線優惠 | 2. 夏日限定小童免費搭乘機場快線

由7月1日至2024年9月1日，3至11歲的小童只需要持有效的小童八達通，就可以免費乘搭機場快線往返市區車站（香港、九龍或青衣站）至機場站！最適合一家人一起出行！

（圖片來源：港鐵網頁）

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機場快線優惠 | 3. 的士轉乘優惠

由 7月1日起至9月30日，只要以港幣50元或以上之即日的士收據或憑證，無論在香港站、九龍站或青衣站轉乘機場快線往機場，都可以獲得車費半價優惠！折扣後價錢如下：

（圖片來源：港鐵網頁）

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機場快線優惠 | 4. 免費港鐵接駁服務

除了乘搭的士，搭乘港鐵也一樣有優惠！大家只要用同一張八達通在1小時內，於香港站、九龍站或青衣站轉乘至機場快線／任何港鐵站（輕鐵、港鐵巴士及東鐵線頭等除外），並於轉乘期間八達通的交易記錄不超過9次，即可享免費港鐵接駁服務。



如大家先乘搭港鐵再轉乘機場快線，免費優惠則適用於較低車費之車程；如途經尖沙咀／尖東站轉線，必須於30分鐘內完成。先乘搭港鐵後轉乘機場快線，車費較低的車程將會享有免費優惠。



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（圖片來源：港鐵網頁）

機場快線優惠 | 5. 即日回程免費優惠

乘客只要在同一日往返機場站，就可以獲得免費回程優惠，變相每次車程有半價優惠，特別適合在送機或者接機時使用！

詳細票價：

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機場快線優惠 | 6. 同行團體票優惠

2-4人團體出行的旅客就可以考慮使用同行團體票優惠！適用於同行團體乘客乘搭機場快線由香港站、 九龍站或青衣站前往機場站，又或其是相反方向的指定單程車程。折扣後每位平均價最低只需要$42.5。

（圖片來源：港鐵網頁）

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