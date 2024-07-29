29/07/2024
奧運2024 | 慶祝江旻憓奪港隊第一金！盤點奧運著數優惠：apm消費送金粒 / AIRSIM買數據20%回贈 / 免費入沉浸式數碼藝術博物館 / 街市限量奧運打氣福袋
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Sammy Leung
Sammy Leung
每個人、每件事，總有值得被發掘的地方。
Senior Content Editor
Text: Sammy Leung
大家有沒有看奧運比賽，雖然奧運比賽多數在香港晚上或半夜時間進行，但都無阻香港人支持香港隊的熱情。而香港劍擊女神江旻憓早前於女子個人重劍成功奪冠，所以很多香港商店都出了奧運奪金優惠！
奧運優惠│1. apm：最高消費5位會員送金粒
apm為了恭賀江旻憓在女子個人重劍成功勇奪港隊巴黎奧運第一金，在早前就突發推出了「奪冠送金粒」優惠。The Point會員在7月28日至8月11日奧運期間，凡累積消費最少達HK$100,000，最高消費的5位會員即可以贏得五錢重金粒一粒！
apm
日期：7月28日至8月11日
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