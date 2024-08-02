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02/08/2024

Häagen-Dazs買一送一限時優惠！$72兩杯外賣雙球雪糕！可兌換雪糕禮券！推介新口味「碎朱古力呍呢嗱！即睇優惠詳情+銷售點

#著數優惠 #新口味 #優惠 #雪糕禮券 #買一送一 #Häagen-Dazs™雪糕
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Text: Jane Law

　　各位雪糕控注意！Häagen-Dazs™又推出仲夏優惠，除了有專門店獨家碎朱古力呍呢嗱新口味，更加有外賣雙球雪糕買一送一限時優惠，最適合在炎炎夏日與好友分享！即睇買一送一優惠銷售點和優惠詳情！

 

　　由8月1日至8月12日期間，Häagen-Dazs™將會推出外賣雙球雪糕買一送一限時優惠，現在只需要用$72就可以買到2客外賣雙球雪糕！大家也可以趁這個機會試試新口味，品嘗Häagen-Dazs™最新推出的「碎朱古力呍呢嗱」味雪糕！

 

（圖片來源：Häagen-Dazs™提供）

 

　　Häagen-Dazs™更加貼心地將優惠分為3種組合，分別是：

 

● 2 份雙球雪糕

● 1份雙球雪糕 + 1張雙球雪糕禮券（禮券有效日期至2024年8月29日）

● 2張雙球雪糕禮券（禮券有效日期至2024年8月29日）

 

　　無論你是想即時享用雪糕，或是留待其他時間享用，3種不同的優惠組合就可以讓大家靈活安排享用雪糕的時間，十分方便！由即日開始，HK$72／雙球雪糕兩客優惠可以在全線Häagen-Dazs™專門店（淺水灣the pulse專門店除外） 及網上商店使用，快把握時間在優惠期內購買！

 

優惠期：2024年8月1日至12日

銷售點︰全線Häagen-Dazs™專門店（淺水灣the pulse專門店除外） 及

網上商店https://eshop.haagendazs-gifting.hk/

 

 

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