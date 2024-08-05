AlipayHK手機App全新面貌登場！本地北上消費都有優惠！日韓旅遊 / 網購即時匯率付款免手續費！限時搶限量$0香港航空機票、$88搶假期北上券包有齊購物、乘車券

AlipayHK在8月1日以全新面貌登場！新版本的AlipayHK手機應用程式為大家提供點「紫」新體驗，集合「四圍Pay」、「Chill生活」和「理財」三大核心功能，無論在本地或外地消費，只要用一個App就可以處理各種日常事宜。

AlipayHK手機應用程式全新版面，當中有3大功能，分別是「四圍Pay」、「Chill生活」和「理財」。

（圖片來源：AlipayHK網頁）

「四圍Pay」：本地、北上消費、日韓旅行、網購都用到！

無論是本地、北上消費，或是日韓星馬泰旅行，只要看到商戶貼有AlipayHK、支付寶或Alipay+ 標誌，用戶就可以用AlipayHK App輕鬆以港幣在即時匯率下付款，過程0手續費且方便快捷！

現在的合作商戶覆蓋率廣泛，例如日本的便利店、藥妝店、百貨公司、各大機場免稅店等統統可以使用。除了實體門市，用戶使用AlipayHK同樣可以在本地、內地及國際網購平台輕鬆網購！就例如HKTVmall、鄰住買、淘寶、拼多多、山姆、1688.com、iHerbs等平台，都可以通過AlipayHK以港幣付款，享受便捷的支付體驗。

「Chill生活」：聚集本地、北上服務及優惠

Chill生活專區聚集本地及北上消費的各種生活服務及優惠，涵蓋購物、餐飲、電影、展覽、網購等。在App內「本地優惠」、「睇戲/門票」中可以睇到本地不同商場、店鋪的購物優惠，用戶可以隨時領取優惠券、隨時使用！

「Chill生活」內本地優惠券

（圖片來源：AlipayHK應用程式截圖）

在「北上消費」專區內，AlipayHK更為用戶準備了$88的假期北上券包，禮券十分豐富，包括：3張等值HK$10的立減優惠券、1張等值HK$20的立減優惠券、2張等值HK$5高德券、1張等值HK$10 高鐵券、1張等值HK$10 話費充値券、2張等値HK$2 易乘碼券（香港地區適用）和2張等值HK$2乘車碼券（大陸地區適用）。

如果對$88假期北上券包有興趣的話，記住每逢星期五、六、日中午12時在AlipayHK手機應用程式搶購！（推廣期由2024年8月1日至2024年8月31日）

（圖片來源：AlipayHK應用程式截圖）

再搭配加上新上線AlipayHK App 內「高德打車」及「滴滴出行」小程式，就可以一App做到call車、話費充值、外賣點餐、租借充電寶等功能，輕鬆北上旅遊！

AlipayHK App 內新上線日常交通出行小程式（圖片來源：AlipayHK應用程式截圖）

「理財」：一站式理財服務

新版「理財」專區集合多元理財服務，包括Ant Bank「餘額+」、Ant Bank PayLater、貸款、保險等多種工具，全方位滿足你的理財需要！

Ant Bank「餘額+」為高息活期賬戶，存款無需額外任務即可享高達3.8%活期年利率，亦可將AlipayHK餘額轉入「餘額+」賬戶，實現日日賺息，開戶不設最低存款要求，無手續費及其他收費，活動期間開通更可享高達$888全民派錢！

Ant Bank PayLater為先享後付分期產品，服務範圍除覆蓋全港超過15萬線上線下商戶，更適用於其他國家和地區商戶，只要支持AlipayHK付款就可以隨時隨地輕鬆分期，更享淘寶免手續費無次數上限及3期免息免手續費。

（圖片來源：AlipayHK應用程式截圖）

驚喜優惠：搶購限量$0香港航空機票、瓜分1億A. Point積分當錢使

此外，AlipayHK同時推出機票搶購優惠！由8月1日起至8月31日，逢星期五中午12時，用戶只要完成以下任意6個任務中的3個，即可以1個A. Point搶限量香港航空$0機票禮券！任務包括：支付寶單筆消費滿港幣500元、淘寶單筆消費滿港幣300元、買戲飛單筆滿港幣200元、單筆增值金額滿港幣1000元、繳費單筆滿港幣150元和交通單筆滿港幣3元。

除了可以搶機票，A.Point亦可以換領$50Uber乘車券、$5淘寶禮券和$5拼多多禮券，完成所有任務更有機會瓜分高達1億 A. Point積分！

（圖片來源：AlipayHK應用程式截圖）