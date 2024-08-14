  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
著數速遞
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

14/08/2024

深圳福田文旅免費巴士開通！免費搭車去深圳博物館、深圳圖書館等多個文藝景點！3分鐘一班超方便！即睇詳細班次+停靠站

#文化旅遊 #著數優惠 #北上食買玩 #北上 #深圳 #福田 #文旅免費巴士 #免費接駁巴士 #深圳博物館 #深圳圖書館 #深圳音樂廳
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Jane Law

　　北上玩樂除了食、玩、買，不妨也來一趟文化體驗之旅！近來為了更方便遊客參觀，深圳133家景區和文化場館已全面取消預約機制，讓旅客們更彈性安排參觀時間，來一場「說走就走」的文化之旅。由8月10日起，文旅深圳、深圳博物館更開通「來深博，享受週邊」免費旅遊接駁巴士，接載大家及旅客來往多個文化景點，即睇詳細停靠站及班次時間！

 

　　深圳積極發展文化旅遊，而最近特別開通的「來深博，享受週邊」免費旅遊接駁巴士會在法定假日及暑期周末接載市民及旅客，來往多個福田區熱門文化景點，讓大家輕鬆便利穿梭各大文化場館，當中包括：

 

文旅免費巴士中途停靠點：

  •     深圳博物館 福中路（起點）
  • 　深圳圖書館
  •    深圳音樂廳
  •    中心書城深圳市當代藝術與城市規劃館

 

（圖片來源：深圳市文化廣電旅遊體育局

 

　　旅遊接駁巴士費用全免，由深圳博物館福中路金田路館為起點，覆蓋深圳圖書館、中心書城深圳市當代藝術與城市規劃館等熱門景點，而且巴士班次頻密，每隔3分鐘就有一班，車程僅長約15分鐘，讓走訪不同文化場館變得更加舒適又快捷！

 

深圳福田文旅免費巴士

起點：深圳博物館 福中路

服務時間：法定假日及暑假周末10:00-18:00

收費：免費

班次：3分鐘一班

車程：15分鐘

 

（圖片來源：深圳市文化廣電旅遊體育局

 

（圖片來源：深圳博物館

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】本港無人駕駛自動車最快本月底試運，你會否乘坐？► 立即投票

我要回應
更多著數速遞文章

你可能感興趣

#文化旅遊 #著數優惠 #北上食買玩 #北上 #深圳 #福田 #文旅免費巴士 #免費接駁巴士 #深圳博物館 #深圳圖書館 #深圳音樂廳
更多吃喝玩樂文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

以色列伊朗的明槍與暗箭

14/08/2024 14:37

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，美減息預期升溫，港銀紛降定存息，...

11/08/2024 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk