著數優惠 | 近期最抵家電、電子產品優惠！豐澤、蘇寧、友和有齊！智能語音電子血壓計$300有找 / LED電視激減$8,000 / Samsung平板電腦$1,288起 / $490入手藍牙音響

大家近日有沒有要更換家電、電子產品的打算？如果有的話，每次入手貨品前，都記得要去格價或者是看看有沒有優惠，因為真的抵買很多！今次帶大家看看近期的家電優惠！

家電優惠│1. Fortress 豐澤

Fortress 豐澤在8月12日至8月31日推出了「8月盛夏購物節」，這活動一共有3種優惠，包括每周有不同的限量產品可以搶；買指定產品滿額有折扣，有超級品牌價惠。先看看買指定產品滿額有折扣，今個星期是買購面部美容儀/男士鬚刨滿$1,000輸入優惠碼「AUG-BEAUTY」即減$50；購買風筒/頭髮造型器滿$1,000輸入優惠碼「AUG-HAIR」即減$50；購買脫毛產品滿$1,000輸入優惠碼「AUG-HR」即減$50。

而在每周有不同的限量產品上，今個星期是「美麗夏日」，脫毛機、電動鬚刨、風筒、直髮夾及負離子梳、捲髮器、電動牙刷、水牙線機、牙刷頭、按摩器、 面部美容儀、塑身儀等都有折。而編輯為大家Pick了2個比較抵的產品，就是$312可以入手BoosterMaseTina 按摩槍及$291可以買到HealForceB01 智能語音電子血壓計，這2款都是大約$300，很抵！

超級品牌價惠方面，今日至8月27日是Samsung，即是手提電話、智能手錶、電腦、顯示屏、 電腦配件、電視、音響都有折，好果想買電話，SAMSUNG 三星電子 Galaxy A34 5G智能手機只需$ 2,024 起，減了$974；而SAMSUNG 三星電子 QN800D Neo QLED 8K LED 液晶體電視激減$8,000，只售$ 34,980 起。

SAMSUNG 三星電子Galaxy A34 5G智能手機

SAMSUNG 三星電子QN800D Neo QLED 8K LED 液晶體電視

Fortress 豐澤

優惠日期：8月12日至8月31日

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