電腦節2024 | 電腦節8.23開鑼！場內超多科技產品優惠：入場即抽$500禮券 / $20搶手提電腦 / 限量Samsung平板$499！設體驗區玩電腦、AR閃避球

想入手科技產品、電腦？香港電腦通訊節將於8月23至26日舉行，當中除了有最新的科技和產品，仲有很多優惠及抵買產品，今次就和大家看看有甚麼著數！

由香港電腦商會主辦的「香港電腦通訊節」將於2024年8月23至26日在香港會議展覽中心舉行，每年都會有很多參展商展示最新的科技和產品，而今年都不例外，所以今次會和大家一齊看看有甚麼亮點！

香港電腦通訊節2024│1.大會體驗區

「香港電腦通訊節2024」圍繞8大主題，包括智慧政務、流程優化解決方案、科技風險管理、大模型軟件生成/生成式AI應用、文字/圖形智能識別處理、智慧營運、數據分析工具/平台及網路安全保護。除了有電子產品，今年會有電競活動，另外大會體驗區會有最新的AI電腦、AR Version閃避球「AR Dodgeball」、電競掌機、Moza Racing模擬賽車、Xbox玩樂體驗等，真的有很多最新的科技可以體驗！

香港電腦通訊節2024│2.一站式數碼轉型專區

「香港電腦通訊節2024」中會有數碼轉型專區，是一個一站式數碼轉型與商業配對平台，大家可以在這專區展示了不同範疇的企業營商方案，包括科技創新、商貿交流和數碼世界的未來，更可以尋找目標客戶、建立商業合作關係，並共同推動數碼世界的發展。

香港電腦通訊節2024│3.入場即抽$500大會禮券

今次電腦節入場費為$35，而1米以下小童及65歲以上長者或持合資格「傷殘人士登記證」人士免費入場。每位購票入場人士買飛時會得到一張即揭即中幸運卡，每張幸運卡入面分別為面值分別為10元、20元、30元、50元、100元、500元現金消費券。市民憑現金消費券，即可到場內已參與計劃的攤位消費。不過要留意，1米以下小童、65歲或以上長者及傷殘人士均免費進場，將不獲派發幸運卡。此計劃只適用於現場購票入場人士，不適用於任何免費門票及VIP門票。

香港電腦通訊節2024│4.開幕首300名入場人士有著數

今次電腦節會有「激安大購賞」，即是電腦節開幕當日首300名排隊入場的幸運兒，會有一張認購券。只要你們在場內消費滿$200，就可以帶著產品、收據、認購券去大會指定地方登記，入手勁抵「激安」產品。不過要留意，認購券按籌號先後次序排隊的。

香港電腦通訊節2024│5.每日都有$20快閃搶

另外，場內仲有一個值得留意的著數，就是每日都有「$20快閃搶」活動，4天內會推出20份驚喜產品！以8月24日為例，大家可以看到「$20快閃搶」的產品都是手提電腦、Router、淨化風扇、滑鼠，真的十分吸引！不過，「$20快閃搶」活動的參加方法十分特別，就是快閃、無預兆、超突然的現場活動，到時現場會有大會廣播公布參加方法！最快正確完成任務者獲得相關產品的購買權，成功獲得購買權之參加者必須即報到並向有關工作人員出示個人身份證明文件以確保身份屬實。

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