樂悠節 | 樂悠咭持有人必睇！八達通公司推8.28樂悠節：消費$100現金回贈$8 / 大家樂$1奶茶 / 富臨皇宮紅燒乳鴿$8 / 譚仔指定米線半價

樂悠咭除了坐車有優惠，仲有其他優惠？八達通公司在8月28日推出「樂悠節」，當中為老友記準備三大驚喜優惠，包括現金回贈、商戶快閃著數及全年優惠。如果大家或者家中長輩有樂悠咭，記得不要錯過以下優惠！

樂悠節│1. 大派$828萬現金回贈

由8月28日至9月10日，用樂悠咭於828樂悠節參與商戶單次消費滿$100或以上，賞你$8現金回贈，每張樂悠咭最多可賺$800！大家可透過八達通App或前往八達通服務站拍卡領取現金回贈，而開始領取日期為完成單次合資格零售交易後第3日。不過要留意，此推廣只公開予樂悠咭（即專為60歲或以上香港居民而設的租用版個人八達通）的持有人。

現金回贈領取期：2024年8月31日至10月20日

即睇828樂悠節參與商戶

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