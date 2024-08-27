27/08/2024
樂悠節 | 樂悠咭持有人必睇！八達通公司推8.28樂悠節：消費$100現金回贈$8 / 大家樂$1奶茶 / 富臨皇宮紅燒乳鴿$8 / 譚仔指定米線半價
Sammy Leung
Sammy Leung
每個人、每件事，總有值得被發掘的地方。
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Text: Sammy Leung
樂悠咭除了坐車有優惠，仲有其他優惠？八達通公司在8月28日推出「樂悠節」，當中為老友記準備三大驚喜優惠，包括現金回贈、商戶快閃著數及全年優惠。如果大家或者家中長輩有樂悠咭，記得不要錯過以下優惠！
樂悠節│1. 大派$828萬現金回贈
由8月28日至9月10日，用樂悠咭於828樂悠節參與商戶單次消費滿$100或以上，賞你$8現金回贈，每張樂悠咭最多可賺$800！大家可透過八達通App或前往八達通服務站拍卡領取現金回贈，而開始領取日期為完成單次合資格零售交易後第3日。不過要留意，此推廣只公開予樂悠咭（即專為60歲或以上香港居民而設的租用版個人八達通）的持有人。
現金回贈領取期：2024年8月31日至10月20日
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