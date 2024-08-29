29/08/2024
著數優惠 | 今期5大超筍優惠！蛋撻、 GODIVA軟心雪條買1送1 / 先施$499意大利真皮皮鞋 / 無骨雞髀配紅豆冰$28
Sammy Leung
Sammy Leung
每個人、每件事，總有值得被發掘的地方。
Senior Content Editor
每個星期都有商店推出新優惠，作為精明的消費者，當然要知道不同的著數，即睇今期著數優惠，當中有蛋撻買一送一、先施百貨勁減、一粥麵飲食優惠！
今期著數│1. 蛋撻王：酥皮/牛油皮蛋撻買1送1+自家製產品8折
蛋撻王為了賀港隊創佳績及金牌運動員訪港，所以在不同日子推出了「酥皮/牛油皮蛋撻買1送1」及「自家製產品8折」2種優惠。在2024年8月29日及31日的上午10時至下午6時，指定蛋撻王分店(外帶站、共食薈、港鐵站及機場分店除外)、一口烘焙會有酥皮、牛油皮蛋撻買1送1，不過要留意，每人每次限買2份！
第二個優惠是2024年8月30日的「自家製產品8折優惠」，大家可以在指定蛋撻王分店 (利東街、外帶站、共食薈、港鐵站及機場分店除外)、一口烘焙購買蛋撻王自家製產品，就會有8折，不過只限購買蛋撻王自家製正價產品，包括: 蛋撻、麵包、西餅及自家製飲品，而寄賣產品除外。
推廣分店：
- 油塘(油塘)分店 九龍油塘鯉魚門廣場地下2號舖
- 土瓜灣(欣榮)分店 九龍土瓜灣欣榮花園地下11號舖
- 樂富(樂富)分店 九龍橫頭磡樂富廣場乾貨市場(匯樂里)D002號檔位
- 荔枝角(泓景滙)分店 九龍荔枝角道863號泓景滙1/F 15號舖
- 油麻地(東南樓)分店 九龍油麻地砵蘭街68號東南商業中心地下B號舖
- 觀塘(裕民坊)分店 九龍觀塘協和街33號裕民坊1樓1B1-1B3號舖
- 東涌(逸東)分店 新界東涌逸東邨逸東商場地下21號舖
- 沙田(禾輋)分店 新界沙田禾輋邨禾輋商場2樓208A舖
- 將軍澳(新都城2)分店 新界將軍澳欣景路8號新都城中心II期商場高層地下UG048舖
- 將軍澳(天晉滙2)分店 新界將軍澳唐賢街19號天晉滙2地下G06B號舖
- 元朗(光華)分店 新界元朗大棠路十一號光華廣場地下5號舖
- 一口烘焙(長發)分店 (一口烘焙)新界青衣担杆山路6號長發廣場2樓201A號舖
-大圍(美林)分店 新界沙田大圍美田路30號美林邨美林商場地下G3舖
- 筲箕灣(愛東)分店 香港筲箕灣愛東邨愛東商場地下5號舖
-灣仔(利東街)分店 香港灣仔皇后大道東200號利東街地下G13號舖 (不參與8月30日自家製產品8折推廣）
蛋撻王酥皮／牛油皮蛋撻買1送1優惠
推廣日期：2024年8月29日及31日上午10時至下午6時
推廣分店：指定蛋撻王分店（外帶站、共食薈、港鐵站及機場分店除外）、一口烘焙
自家製產品8折優惠
推廣日期：2024年8月30日
推廣分店：指定蛋撻王分店（利東街、外帶站、共食薈、港鐵站及機場分店除外）、一口烘焙
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