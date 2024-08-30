  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
著數速遞
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法GP小貼士
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

30/08/2024

香港航空機票優惠！25個航點低至8折！東京首爾曼谷有份！坐商務艙去台北最平$3,799包40kg行李

#去旅行 #著數優惠 #香港航空 #平機票 #機票 #優惠 #機票優惠 #台北 #曼谷 #首爾 #東京 #商務艙
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Louise Yuen

　　暑假旅遊旺季過後，各大航空公司又以各種平機票優惠搶客！香港航空今次不 sell 指定航線，反而推出低至 8 折的快閃優惠碼，經濟艙、商務艙機票都用得，而且涵蓋多達 25 個航點，由台北、台中、東京、大阪、首爾、曼谷至峇里島都有。臨近年尾，如果想清假去旅行就剛剛好！即睇優惠詳情。

 

（圖片來源︰FB @Hong Kong Airlines 香港航空）

 

　　由即日起至 9 月 1 日，大家只需在香港航空官網輸入優惠碼【 WIN4ALL 】 ，單程或來回由香港出發至指定目的地，即有商務艙機票 8 折、經濟艙 9 折的優惠！指定目的地包括︰北京首都、北京大興、上海浦東、上海虹橋、杭州、海口、南京、三亞、成都天府、重慶、台北、台中、東京、大阪、福岡、沖繩、札幌、名古屋、鹿兒島、熊本、首爾、曼谷、布吉、峇里島及峴港。而旅行日期則由 9 月 4 日至 12 月 10 日，橫跨唯一要留意是，大家需於航班出發最少 7 天前預訂。

 

　　以台北來回機票為例，9 月初坐經濟艙出發周末快閃，9 折後連稅最平也不過 $1,199，但不包寄艙行李。如果豪氣一點，選擇坐商務艙去台北，同樣的旅遊日子用優惠碼【 WIN4ALL 】即減 8 折，連稅後每人 $3,799 包 40 公斤寄艙行李，而且夜機回程，可以早機去夜機返玩到盡，不妨一試。

 

經濟艙機票有 9 折優惠。

商務艙機票低至 8 折

 

優惠日期：即日起至 9 月 1 日

旅行日期：9 月 4 日至 12 月 10 日

指定目的地：北京首都、北京大興、上海浦東、上海虹橋、杭州、海口、南京、三亞、成都天府、重慶、台北、台中、東京、大阪、福岡、沖繩、札幌、名古屋、鹿兒島、熊本、首爾、曼谷、布吉、峇里島及峴港。

網址︰www.hongkongairlines.com/zh_HK/hx/homepage 

【你點睇】國家隊奧運健兒訪港，有市民指難以購票感到遺憾► 立即投票

我要回應
更多著數速遞文章

你可能感興趣

#去旅行 #著數優惠 #香港航空 #平機票 #機票 #優惠 #機票優惠 #台北 #曼谷 #首爾 #東京 #商務艙
更多吃喝玩樂文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

美國大選最後階段的穩與忍

03/09/2024 16:33

大國博弈

高息定存 | 大新再加3個月至3.9厘，渣打花旗齊降定存息

02/09/2024 16:33

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk