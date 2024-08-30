香港航空機票優惠！25個航點低至8折！東京首爾曼谷有份！坐商務艙去台北最平$3,799包40kg行李

暑假旅遊旺季過後，各大航空公司又以各種平機票優惠搶客！香港航空今次不 sell 指定航線，反而推出低至 8 折的快閃優惠碼，經濟艙、商務艙機票都用得，而且涵蓋多達 25 個航點，由台北、台中、東京、大阪、首爾、曼谷至峇里島都有。臨近年尾，如果想清假去旅行就剛剛好！即睇優惠詳情。

（圖片來源︰FB @Hong Kong Airlines 香港航空）

由即日起至 9 月 1 日，大家只需在香港航空官網輸入優惠碼【 WIN4ALL 】 ，單程或來回由香港出發至指定目的地，即有商務艙機票 8 折、經濟艙 9 折的優惠！指定目的地包括︰北京首都、北京大興、上海浦東、上海虹橋、杭州、海口、南京、三亞、成都天府、重慶、台北、台中、東京、大阪、福岡、沖繩、札幌、名古屋、鹿兒島、熊本、首爾、曼谷、布吉、峇里島及峴港。而旅行日期則由 9 月 4 日至 12 月 10 日，橫跨唯一要留意是，大家需於航班出發最少 7 天前預訂。

以台北來回機票為例，9 月初坐經濟艙出發周末快閃，9 折後連稅最平也不過 $1,199，但不包寄艙行李。如果豪氣一點，選擇坐商務艙去台北，同樣的旅遊日子用優惠碼【 WIN4ALL 】即減 8 折，連稅後每人 $3,799 包 40 公斤寄艙行李，而且夜機回程，可以早機去夜機返玩到盡，不妨一試。

經濟艙機票有 9 折優惠。

商務艙機票低至 8 折

優惠日期：即日起至 9 月 1 日

旅行日期：9 月 4 日至 12 月 10 日

指定目的地：北京首都、北京大興、上海浦東、上海虹橋、杭州、海口、南京、三亞、成都天府、重慶、台北、台中、東京、大阪、福岡、沖繩、札幌、名古屋、鹿兒島、熊本、首爾、曼谷、布吉、峇里島及峴港。

網址︰www.hongkongairlines.com/zh_HK/hx/homepage