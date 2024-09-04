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04/09/2024

著數｜今期最新5大至筍優惠！麥當勞App限時搶魚柳飽、麥旋風優惠券！一粥麵$28食粥+炒麵！大快活邊晚全單9折？便利店零食飲品雪糕優惠

#著數優惠 #麥當勞 #大快活 #KFC #OK便利店 #雪糕 #一粥麵 #樂悠咭 #八達通
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Text: Louise Yuen

　　踏入 9 月，不少連鎖快餐店、便利店都推出新優惠，像麥當勞 App 內可限時搶魚柳飽、麥旋風優惠券，KFC 芝心火腿脆卷買一送一，以優惠價買六件雞、家鄉雞腿包、超值三人餐等。大快活同樣是不同時段各有優惠，最吸引是星期一晚全單 9 折！便利店也有零食、飲品、雪糕優惠。

 

麥當勞︰入App搶麥麥勁賞優惠！優惠券限時4選1

 

　　麥當勞的「麥麥勁賞優惠」又登場！由即日起至 9 月 8 日，於麥當勞 App 的活動頁面揀選一張心水優惠券，由下星期 9 月 9 日至 13 日便可使用了。今期優惠包括$29 原味麥炸雞 2 件及飲品、$36 雙層芝士孖堡及飲品配一款小食、$36 雙層魚柳飽及飲品配一款小食，以及 $12 藍莓麥旋風或 Oreo 麥旋風。

 

 

　　除此之外，麥當勞 App 還有不同的優惠券，每週總值超過 $200，像新推出的煙肉脆爆雞腿飽套餐，用 App 內優惠券即減 $3；韓式甜辣麥炸雞套餐則由 $49.5 起減至 $39。至於日前 Hit 爆的楓糖班戟豬柳蛋漢堡超值早晨套餐也可減至 $36.5 起，撳入 App 睇更多優惠券吧。

 

麥當勞App優惠券詳情按此

 

下一頁︰大快活日日有賞！$29歎早餐、$38雙餸碗、星期一晚全單9 折

 

【與拍賣官看藝術】常玉作品屢創天價，背後其實藏著跌宕起伏的人生► 即睇

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