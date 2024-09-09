豐澤荃灣特賣場回歸！劈價手機電腦家電最平$100！小米無線吸塵器半價入手／特福氣炸鍋低至$300

豐澤近日在荃灣開設期間限定特賣場，多款智能手機、手提電腦、智能手錶、Soundbar、氣炸鍋、電飯煲、掃拖機器人、電鬚刨以超低價發售，部分更低至 $100，吸引不少人慕名而來。

豐澤荃灣特賣場即日起至 9 月 15 日開放給易賞錢會員，場內的家電、電子產品統統有折，像小米智能空氣炸鍋3.5L 由 $299 減至 $200、 小米 BHR6186EN 無線吸塵器 G9 Plus 半價後低至 $500，特福 Ultimate Fry Deluxe 氣炸鍋 FX202D 甚至 36 折後只需 $300 入手！特賣場更設有 $100+、$300+、$500+ 專區，可以找到大量不同品牌的手機，如小米、華為、Sony、Nokia，二手的 Apple 產品更是搶手貨，不過數量有限，售完即止。

特賣場早前只供易賞錢會員提前預約才能入場，但因反應熱烈，現已改為即日起任大家隨時 Walk in 搶購。大家只需登記成為易賞錢或 iClub會員，並於進埸前出示易賞錢或 FORTRESS App 及會員號碼即可。

荃灣豐澤開倉特賣場

日期：即日至 2024 年 9 月 15 日

時間：每日 11:30am 至 8pm

地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓

網址︰www.facebook.com/fortresshk/