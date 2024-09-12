  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    輕鬆護老
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
著數速遞
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法GP小貼士
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

12/09/2024

WeChat Pay HK 9月北上優惠！拎免費電話卡+深圳地鐵優惠券！新用戶$18消費現金券、深圳商場購物$400獎賞！即睇領券詳情+方法

#WeChatPayHK #北上消費 #電話卡 #優惠 #Alipay HK #著數 #深圳 #珠海 #淘寶 #中山 #著數優惠 #免費 #北上食買玩 #Jetso
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow

　　北上消費已成為不少香港人周末假日的指定動作，今次介紹９月WeChat Pay HK北上消費多個著數優惠，即睇點拎交通優惠券、免費電話卡！喜歡宅在家的你，AlipayHK亦推出限時網購優惠，不妨留意優惠留港消費！

 

WeChat Pay HK 9月優惠：1 . 送你總值$8深圳地鐵優惠券

 

（圖片來源︰WeChat Pay HK app截圖）

 

　　深圳搭地鐵方便又快捷，係唔少人北上交通首選！由即日起至10月29日，WeChat Pay HK用戶於指定深圳地鐵站入閘前的推廣易拉架掃描二維碼，即可領取總值HK$8內地交通優惠券！留意優惠券有效期爲領取後7天內，逾期無效，數量有限，先到先得。入閘前，記得透過WeChat Pay HK乘車碼開通深圳地鐵自動扣款功能，優惠即自動扣减，更方便快捷。

 

（圖片來源︰WeChat Pay HK app截圖）

 

$8深圳地鐵優惠券包括：

1.兩張HK$2內地交通乘車優惠券（車費滿HK$2.01可使用）

2.四張HK$1優惠券（車費滿HK$1.01可使用）

 

WeChat Pay HK9月優惠：2.  新用戶$18消費現金券

 

　　由即日起至9月15日，從未使用過WeChat Pay HK在中國內地交易過的用戶，可以使用以下優惠。包括1張單筆消費金額滿$50減$10的內地電子現金券，以及1張單筆消費金額滿$50減$8的內地電子現金券，好著數！

 

（圖片來源︰WeChat Pay HK app截圖）

（圖片來源︰WeChat Pay HK app截圖）

 

下一頁：更多WeChat Pay HK 9月優惠！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【與拍賣官看藝術】常玉作品屢創天價，背後其實藏著跌宕起伏的人生► 即睇

我要回應
更多著數速遞文章

你可能感興趣

#WeChatPayHK #北上消費 #電話卡 #優惠 #Alipay HK #著數 #深圳 #珠海 #淘寶 #中山 #著數優惠 #免費 #北上食買玩 #Jetso
更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 一周高息合集，銀行加定存息迎戰銀債，3個月最高...

15/09/2024 10:55

貨幣攻略

以巴衝突 | 從以色列人質到和平志願者的犧牲，說明了甚麼？

12/09/2024 07:47

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk