iPhone 16優惠 | 電訊平台iPhone16出機優惠集合！SmarTone上台續約保證首批出機？csl、1O1O、中國移動指定計劃原價直減高達$3,000

Apple推出全新Iphone 16系手機，大家ready好出新機未？香港各大電訊平台已推出優惠價吸引顧客，當中以中國移動的出機價最抵，原價直減$3,000；另外SmarTone及csl/1O1O都有出機優惠，詳情即睇落去！

（圖片來源：Apple）

iPhone 16優惠 | 1. 中國移動 CMHK：原價激減多達$3,000！

無論是中國移動香港新客戶、儲值卡使用者都可享有指定的「5G手機券優惠組合」！要數減得最多定必是新客戶，新客戶若簽訂24個月合約（全期服務費為$5980，平均每月約$249，包括100GB的本地數據），買機即可平$3,000！

至於現有客戶加簽12個月手機合約，則可獲iPhone 16系列優惠價，折扣$300至$500。

任何客戶購買前須於其官網登記以獲得優先購買iPhone 16系列的機會，成功登記的客戶將透過電子郵件或短訊收到MyLink Pass，就可提前搶購iPhone 16系列！

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