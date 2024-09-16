長者咭優惠 | 長者咭30周年優惠周！小童價食迪士尼酒店指定自助餐、蛋撻王蛋撻買一送一！配眼鏡滿額減$60！買金手工費5折！食買玩著數超過300間

為慶祝長者咭計劃推出30周年，社會福利署於9月20日至26日舉辦優惠周，全港18區、超過300間參與的機構和商戶參與，為65歲或以上提供飲食、娛樂及零售特別折扣和優惠。大家不妨趁機會陪長者行街消費，同時享著數優惠！

全港18區、超過300間參與的機構和商戶均會張貼優惠周的宣傳海報，持咭長者只需以手機掃描海報二維碼，即可瀏覽參與商戶名單、優惠資料，當中有不少飲食優惠，包括大家熟悉的連鎖快餐店、粥店、米線店及麵包西餅店。即刻睇下有咩至筍優惠啦！

（圖片來源︰政府新聞網）

海皇粥店

凡出示有效長者咭，即可享九折優惠。

查詢︰2735 7683





大家樂

持合資格長者咭人士於大家樂消費，可享三大優惠。優惠一：於2024年9月20日至22日，11時後惠顧$30即減$6。優惠二：於2024年9月23日至26日，晚市惠顧$50即減$8。優惠三：於2024年9月20日至30日，Club 100長者會員憑電子優惠劵可獲茶市免費雞翼1隻。

優惠詳情

譚仔雲南米線

憑長者咭或樂悠咭可享以下優惠：優惠一：惠顧自選兩餸或以上米線可減$8。優惠二：惠顧任何米線，送冷／熱飲品一杯（不包括特飲，限定推廣特飲、豆漿及罐裝汽水）。留意，米線不包括淨米線、過橋米線、素過小橋米線、學生餐及下午茶餐，優惠適用於堂食及外賣自取，每碗米線可享以上優惠一次，不適用於電話下單之外賣、外賣平台之訂單及手機App點餐。優惠一或二可同時使用，不可與其他優惠同時使用。

全港指定39間店舖分店

牛摩

持長者咭人士於牛摩用餐，可享全日正價火鍋放題4送1優惠。

查詢︰3998 4630

大班麵包西餅

9月23日至26日，買任何產品即可加$10換購迷你合桃酥或雞仔餅。

全港20間店鋪地址

蛋撻王

長者咭持有人出示長者咭購買酥皮／牛油皮蛋撻可享買一送一優惠。

查詢

（圖片來源︰蛋撻王網頁）

低調高手

凡持有長者咭或殘疾人士登記證惠顧原味雞蛋仔或原味格仔餅第一底即減$6，其餘以正價計算。留意，請於付款前出示給店員，一經付款後將不接受退款。

地址︰將軍澳寶琳欣景路8號新都城中心二期UG036號舖UNY生活創庫內、筲箕灣東大街76A號B3舖地下

永年士多

長者咭持有人於店內任何消費，送蠔油菜心一碟。

查詢

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