  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
著數速遞
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法GP小貼士
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

17/09/2024

十一國慶超多優惠著數！超筍半價睇戲！免費搭電車、天星小輪 / 75折搭港鐵包羅湖落馬洲站 / 免費參觀博物館、用康體設施！即睇詳情+更多商場消費優惠

#十一國慶 #香港回歸 #優惠 #商場優惠 #免費電車 #天星小輪 #港鐵優惠 #康樂設施 #免費活動 #優惠著數
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Kathryn Cheung

　　今年10月1日是75周年國慶日，政府宣布推出多項慶回歸活動，當中包括多項優惠！範圍涵蓋交通優惠、半價睇戲、免費用康體設施、餐飲及消費優惠，讓大家在這天一同樂在其中！編輯一次過整理10月1日的慶回歸優惠及活動，大家還不快快安排好當日行程！

 

十一國慶優惠 | 交通：免費搭叮叮、天星小輪 / 75折搭港鐵包括羅湖及落馬洲站！

 

（圖片來源：FB William Wong） 

 

　　大家於國慶日出行有好多選擇！皆因當日不少公共交通工具都提供折扣甚至免費服務，當中最筍莫過於免費搭電車和天星小輪，就算假日想北上，一樣有優惠，皆因東鐵線來往羅湖及落馬洲過境車程有75折呀！

 

交通優惠：

1) 全日免費乘搭電車；

2) 以八達通乘搭港鐵、輕鐵可享車費75折優惠，而優惠亦包括東鐵線來往羅湖及落馬洲站的過境車程，以及行走新界西北路線的港鐵巴士。

3) 9月30日至10月2日期間，所有乘客免費乘搭天星小輪，包括尖沙咀來往中環及灣仔航線。

4) 小童免費搭九巴、龍運巴士、城巴及大嶼山巴士指定日間路線。

 

下一頁：更多十一國慶優惠

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【與拍賣官看藝術】常玉作品屢創天價，背後其實藏著跌宕起伏的人生► 即睇

我要回應
更多著數速遞文章

你可能感興趣

#十一國慶 #香港回歸 #優惠 #商場優惠 #免費電車 #天星小輪 #港鐵優惠 #康樂設施 #免費活動 #優惠著數
更多吃喝玩樂文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

減息周期正常化？

20/09/2024 08:53

貨幣攻略

特朗普的種族謊言用意何在？

19/09/2024 17:55

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk