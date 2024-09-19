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19/09/2024

高鐵優惠｜三大超筍優惠：北上必搶福田車票46折／深圳、張家界、桂林等50個超值團，低至119起！點買再折上折？即睇開賣+優惠日期

#北上 #深圳 #旅行團 #廣州 #MTR #福田 #桂林 #張家界 #貴州 #高鐵 #武漢 #著數優惠 #秋季旅遊博覽會 #港鐵
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Text: Eunice Chow

　　中秋過後，艷陽似乎不再熾熱。在這個秋意綿綿的時刻，外出遊玩確實是不二選擇！若有打算乘搭高鐵外遊中國，就不要錯過高鐵（香港段）通車6周年推出的超筍優惠！當中包括港鐵與多間旅行社合作，推出「高鐵6周年秋遊超值團」，其中六大旅行社更有超過50款團任你揀！想慳更多，還有香港秋季旅遊博覽會，即場報名旅行團還有折上折優惠，不僅更低至$119起，還有會場限定內地旅行團。除此之外，MTR Mobile 大派高鐵福田$40折扣，計落車票低至46折，一起睇睇各大優惠幾時開賣，mark定日子搶購，絕對幫你慳到錢！

 

高鐵6周年超筍優惠｜1. 旅行團低至$139 六大旅行社超過50款團

 

（圖片來源︰港鐵網頁）

 

　　搭高鐵穿梭內地城市方便又快捷，更可於列車沿途欣賞風光景色，難怪愈來愈多人喜歡搭高鐵去旅行。趁高鐵6周年優惠推廣，參加高鐵6周年秋遊超值團最著數，旅行團低至$139，超筍！

 

（圖片來源︰港鐵網頁）

 

　　高鐵聯乘6家旅行社推出推出超過50款「秋遊超值團」，最平$139有交易，目的地包括深圳、廣州、桂林、貴州、武漢、張家界等多個熱門旅遊城巿，行程由一天至八天不等。無論你打算快閃深圳歎美食、欣賞張家界鳳凰古城、感受步秋意漸濃的武漢，或一睹貴陽黃果樹瀑布美景都有不同旅行團選擇。

 

　　有興趣的朋友，可親臨參與高鐵6周年秋遊超值團的旅行社，包括大航假期、香港中國旅行社、食玩假期、美麗華旅遊、味力之旅及永安旅遊報名及查詢，名額先到先得。

 

高鐵6周年秋遊超值團

出發日期︰9月23日至11月30日

報名日期︰即日起至11月22日

報名方法：報名方法： 親臨旅行社門市、經網上或致電報名

高鐵網頁

 

下一頁︰更多高鐵6周年超筍優惠

 

 

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