秋季家居博覽｜集裝修、家電家品、長者專區！限定優惠：低至3折SINOMAX床褥、半價梳化！司徒法正講九運風水+日韓台機票抽獎！即睇點攞免費門票

每逢家居裝修、搬新屋或是想為屋企加添新意思，大家都會添置傢俱、挑選裝修物料或是尋找裝飾擺設，不如去即將舉辦的「秋季家居博覽2024」行一轉找尋靈感，博覽會集齊家居裝修所需的用品及服務，方便大家一網打盡，大家更可以優惠價買得心頭好！

（圖片來源：IG @inhomexpo_hk）

「秋季家居博覽2024」將於9月26日至29日一連4日在灣仔會展舉辦，今年展內設有超過500個展位！服務及產品包羅萬有，分為三大展區，包括入伙裝修規劃專區，涵蓋室內設計、建材、 裝修等；綜合家居專區包括家電、家品、廚具、床上用品及梳化；還有樂齡家居專區，啱晒幫家中老友記添置家俱。

場內更有多項會場優惠，瞓好覺必備的1折Serta枕頭，會場限定優惠更有低至3折SINOMAX床褥、梳化半價優惠等；連換冷氣都有折扣，可享每部機價減$500優惠！記得mark實展位號碼，入場以至筍價錢為家中添置新傢俱。

1）美國品牌Serta（5C - G11）9月26日至27日兩日限定：舒達記憶枕1折優惠；9月28日至29日限定：天然乳膠枕頭一折優惠，每日限量50個

2）永成電業有限公司（5B-C32）會場限定更換冷氣優惠，每部機價減$500 （原價$8,100 - $2,2000）

（圖片來源：IG @inhomexpo_hk）

3）Owell Sanitary Ware Company Limited（5C-G19）智能濾水龍頭 $14,980 （原價$18,800），減$3,820接近8折優惠。

4）Hush Home皇牌床褥（5C-H19）神奇軟硬枕8折優惠（原價$1050），購買床褥可享有75折加購軟硬枕優惠；有機乳膠混合床褥65折優惠（原價$13,500起）

5）Farbe Sofa Design Co. Limited（5E-P12）兩或三座位電鉸梳化半價發售，會場限定優惠$4,299 （原價$8,598）

（圖片來源：IG @inhomexpo_hk）

6）SINOMAX（5E-N02）皇牌產品低至3折起：睡護脊床褥低至3折；Fabio 床褥低至3折；柔美健康枕低至3折；OCTASPRING蜂巢彈簧護頸枕（100件） 低至半價。

7）German Pool迷你多功能蒸烤焗爐85折$2180（原價$2480），會場購買送1套6件廚刀套裝及食譜。

8）東林電器獨家會場優惠包括9月26日有伊瑪牌7吋機械式伸縮風扇 $38（10台）；9月27日有Toshiba 20公升旋鈕式微波爐 $298（10台）；9月28日法國名家 10公升多功能陶瓷電子燉煲$398（10台）；9月29日TCL 40吋全高清智能電視$1498（10台）。每日10am！開始派籌，數量有限，先到先得

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