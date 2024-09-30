國慶優惠︱全港食、買、玩22大著數合集！逾3,000間食肆餐飲著數︰燒肉、火鍋店7折／咖啡買一送一 天星小輪、電車免費搭＋半價睇戲 「綠在區區」回收有超筍積分賞！即睇22大消費著數詳情

10月1日是中華人民共和國成立 75 周年大日子，大家都會趁假期外出玩樂慶祝！城中不少店舖、食肆及玩樂熱點皆推出國慶優惠，公共交通工具亦提供折扣甚至免費服務。今次為大家精選國慶優惠22大食、買、玩著數合集，方便計劃好行程拎著數！

10.1國慶飲食著數︱全港超過3,000間優惠

飲食著數幾時都受大家歡迎，國慶咁高興嘅日子，留港消費、振興經濟一齊飲飲食食最開心！飲食及酒店業界慶祝國慶75周年，超過3,000間食肆及商戶就指定菜式或餐飲品於10月1日提供優惠。

1） 麥當勞三大優惠套餐$25起

（圖片來源︰麥當勞）

麥當勞 App 專享「麥麥慳」套票，$25起就歎到一餐（低至57折），包括飽你鐘意套票（4個飽餐）$100 起、著數之晨套票（4個早餐）$100起、雞會難得套票（4個雞餐）$128 起。

9月30日至10月4日於麥當勞 App 內優惠券享$19新餐肉蛋漢堡配飲品。

9月30日至10月31日於麥當勞 App 內優惠券享$9.9厚椰奶鐵優惠。

2）太興集團13大品牌全日堂食7折

10月1日太興集團旗下13大品牌包括太興、敏華冰廳、茶木、亞參雞飯、靠得住、錦麗、點煲、餃子駅、瓊芳冰廳 、Tommy Yummy、Bingle Bingle、滿山台北、稻埕飯店設全日堂食7折優惠。

3）7-11香港

10月1日至3日7CAFÉ指定椰奶咖啡、燕麥咖啡買一送一優惠。

4）美心集團

國慶當日，凡於美心西餅門市購買現售蛋糕8折優惠，於美心西餅門市購買$288或以上現售蛋糕7折優惠。美心 MX 及美心Food2購買鮮茄焗豬扒飯享75折優惠。10月1日至2日東海堂推出優惠價$22選購指定款式甜品一件，另於東海堂購買任何產品，可以優惠價$13加購芝士條一袋。

5）大快活

10月1日晚市惠顧清湯蘿蔔牛肋肉煲二人餐配灼菜（一客）或是日甜品（兩客）可享7折優惠。

6）Pizza Hut堂食送肉絲意粉

（圖片來源︰Pizza Hut）

10月1日任何堂食／外賣自取惠顧即可免費享用香蒜肉絲意粉一客。

7）牛角日本燒肉7折

（圖片來源︰牛角日本燒肉專門店 Hong Kong Gyu-Kaku）

指定分店推出日本黑毛和牛及國產牛海鮮燒肉盛合7折優惠、1人前燒肉海鮮套餐7折優惠。另外，牛角放題實施店、牛角 Buffet 晚市精選極上和牛 100 分鐘放題套餐7折優惠，而温野菜推出温野菜特選四品及野菜盛合7折優惠。

8）酒店自助餐7折

城中不少酒店推出國慶飲食優惠，如香港諾富特世紀酒店Le Cafe咖啡廳可享7折優惠、香港金域假日酒店Bistro on the Mile推出自助午餐和晚餐成人7折優惠、馬哥孛羅香港酒店咖啡廳午餐、下午茶及晚餐自助餐均可享有7折優惠。喜歡飲杯cocktail的朋友，可到香港東隅酒店 Sugar chill吓，指定香檳提供7折優惠，尚有更有酒店優惠，詳情可瀏覽網頁。

飲食及酒店業界慶祝國慶 75 周年優惠活動

9）Pacific Coffee買一送一優惠、75歲免費咖啡

（圖片來源︰Pacific Coffee）

即日至10月9日，Pacific Coffee推出$75熊貓套餐，套餐包括凍竹蔗茅根美式咖啡一杯及熊貓造型蛋糕一件，更贈送精美熊貓鎖匙扣乙個，送完即止。10月1日當日，凡出示香港身份證號碼包含指定「7」及「5」數字，購買指定手調飲品可享買一送一優惠。75歲香港居民都可享標準裝免費美式咖啡一杯（限量1,000杯），只限1949年出生嘅香港居民可享優惠。

詳情

10）湊湊火鍋新品75折

為迎接國慶75周年，「湊湊火鍋」特別推出新產品限時75折優惠，即日至10月31日限定新品75折優惠，包括全新昆布文蛤鰹魚鍋、貴州木姜子酸湯鍋底、海鮮珍饈炸品小食、湊湊茶米茶聯乘百事可樂以及期間限定「百事蜜桃綠茶生可樂」、「抹茶開心椰」。

（圖片來源︰湊湊火鍋）

湊湊火鍋

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