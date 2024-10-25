25/10/2024
雙十一優惠｜$111美麗華酒店自助餐、$111翠亨邨午市點心二人餐、中環國金軒套餐37折！
每年11月11日，很多網購平台都會推出「雙十一」促銷優惠，美麗華集團網上商店Mira eShop將會由2024年10月28日至11月12日期間推出「11.11狂賞節」，提供一系列的餐飲及水療體驗優惠，可以低至$111或「買一送一」優惠品嘗集團旗下The Mira Hong Kong及Mira Dining多間餐廳的美食，或享受MiraSpa的水療體驗！今年更首度推出「折上折」優惠，指定產品消費淨值滿$2,222元可以再減$111元，記住mark定時間搶購！
優惠一：10月28日起一連5天上午11時必搶$111飲禮券
2024年10月28日限定餐飲禮券
翠亨邨「午市點心二人餐（星期一至日）」
原價$305.8｜優惠價$111
套餐包括：
- 筍尖鮮蝦餃（4件）
- 豉汁蒸鳳爪
- 鮮蝦炸春卷（3件）
- 鮮竹牛肉球（3件）
- 蠔皇叉燒包（3件）
2024年10月29日限定餐飲禮券
JAJA「港幣111元晚市一人餐（星期一至日）」
原價$316.8｜優惠價$111
套餐包括：
- 新鮮意大利水牛芝士、車厘茄沙律
- 新鮮青瓜花野菇清湯
- 燒焗素肉大蘑菇
- 香橙蛋糕配朱古力慕絲及橙柳
2024年10月30日限定餐飲禮券
Mue Mue「午市泰式招牌二人餐（星期一至日）」
原價$528｜優惠價$111
套餐包括：
- 咖喱蟹膏伴蟹肉（例）
- 馬拉盞炒通菜（例）
- 泰國絲苗兩碗
- 時令飲品兩杯
2024年10月31日限定餐飲禮券
Yamm「Yamm自助午餐（星期一至五）」
原價$429.8｜優惠價$111
四款人氣亞洲午宴主題每週更新，包括日台風味盛宴、星馬尋味之旅、越泰系列，以及融合北京、上海及四川的京川滬味力，再有源源不絕供應的海鮮及即席烹調區，選擇非常豐富。
2024年11月1日限定餐飲禮券
COCO「精緻下午茶兩位用（星期一至日）」
原價$624.8｜優惠價$111
優雅的三層架內放著茉莉花茶慕絲蛋糕、柚子桂花夏日雪山蛋糕、鹹魚芋角點心及和牛面頰雞蛋三文治，配搭COCO自家製鬆餅及手工果醬，美味又適合打卡。
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