環保著數︱「綠綠賞」積分可換$50雪糕禮券／免費港鐵車程？每回收一枝空牙膏管送$10優惠券！支持減碳贏演唱會門票 即睇環保回收有賞4大著數詳情

妥善分類回收相信好多人識，考考你，用完的枝裝牙膏可以點處理？原來香港首個牙膏管回收行動已經推出，支持回收更送$10優惠券，都幾著數！除此之外，綠在區區「綠綠賞」最近推出全新獎賞，憑指定數量積分可兌換$20-$50美食禮券或2張免費港鐵車程，優惠夠實用。還有，全民減碳大行動將於11 月1日起動，11月內將自己在衣、食、住、行四方面的減碳行動分享到個人社交媒體，並完成指定動作即可參加抽獎，有機會贏得零碳演唱會門票兩張。環保回收有賞4大著數！

環保回收有賞4大著數︱「綠綠賞」積分換 $20-$50美食禮券

最近，綠在區區「綠綠賞」推出全新獎賞，「綠綠賞」用戶可到回收環保站及回收便利點，利用「綠綠賞」積分兌換餐飲美食禮券。如2000綠綠賞積分，可換美心集圑$20禮券；2500綠綠賞積分，可換東海堂、聖安娜餅屋或Starbucks $25禮券；最多5000綠綠賞積分，Haagen-Dazs、龍島或太興集集團$50禮券。

（圖片來源︰大嘥鬼fb）

留意，換領禮物時須出示智能積分卡正本或即時展示「綠綠賞」手機應用程式所產生的二維碼。期間限定禮品，數量有限換完即止。每名「綠綠賞」用戶每天只能換領總共一張實體餐飲美食禮券，並且只接受綠綠賞用戶本人換領，不接受使用其他人的綠綠賞積分卡代領或同一人使用多張綠綠賞積分卡換領。

（圖片來源︰香港減廢網站）

邊度有得換？

是次換領活動只適用於回收環保站及回收便利點，部份選項只於「回收環保站」提供，不適用於「回收便利點」。「回收流動點」不設換領。

（圖片來源︰綠在觀塘fb）

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