樂悠咭優惠︱機場快線樂悠咭單程半價！香港站$55／九龍站$50／青衣站$32.5入閘拍卡前要做呢個步驟！港鐵接駁車程仍免費？即睇優惠期＋詳情

各位醒目的老友記、或者孝順仔囡留意了，機場快線明日起（11月1日）推出樂悠咭限時半價優惠，由香港站至機場只需$55，不過記得入閘拍卡前要做一個步驟！即睇限時優惠期及詳情。

機場快線於2024 年11 月1 日起至12 月15 日推出樂悠咭限時半價優惠！樂悠咭持有人只需於出入閘前，前往機場快線客務中心（博覽館站除外）出示有效的樂悠咭，即可領取八達通車費半價優惠，再憑咭以優惠價乘搭機場快線由香港站、九龍站或青衣站往／返機場。

記得唔好直接拍卡入閘呀！長者打算使用機場快線樂悠咭限時半價優惠的話，記得先領取優惠，再憑樂悠咭出入閘。機場快線樂悠咭限時半價優惠往／返機場，香港站單程HK$55、九龍站單程$50、青衣站單程$32.5（價格以八達通車費計算）。

另外，享用此優惠的樂悠咭持有人，仍可享機場快線免費港鐵接駁服務。換言之，由任何港鐵站往返香港站、九龍站或青衣站之港鐵接駁車程免費！

機場快線班次頻密，每十分鐘便有一班車，時間預算更方便。