08/11/2024
11.11著數優惠︱酒店自助餐$185起、蛋糕$111！邊間開心果軟雪糕買一送一？超市花生油、維他命丸$1點搶購？買國泰機票有幾平？即睇九大著數優惠
Eunice Chow
Eunice Chow
食好啲，精明買；盡力玩，活得好
Senior Content Editor
雙十一又嚟啦！現時不少商戶都會提早開始雙十一優惠，刺激消費市道！飲食優惠幾時都最吸引，邊間酒店自助餐抵食、大閘蟹、開心果軟雪糕買一送一？點搶購超市$1日常用品？原來連買機票都有平？即睇以下九大11.11著數優惠。
11.11著數優惠︱1 馬哥孛羅酒店—香港自助午餐最抵$185起
馬哥孛羅酒店—香港於11月11日推雙十一限時優惠，旗下5間餐廳推出一系列網上商店餐飲折扣，涵蓋馬哥孛羅咖啡廳、Cucina、大堂酒廊、Three on Canton及SAVVY各適其適，只限24小時！
自助午餐最抵$185起
雙十一大特惠將於11 月 11 日午夜零時零分於網上商店正式開售，特別推介Cucina 假日海景早午餐及SAVVY 周末暢飲香檳早午餐，兩位價$1, 111已可享冰鎮海鮮及餐酒，與親朋好友度過完美周末。
大班朋友想食buffet，揀Three on Canton 自助午餐最抵，每位$185 起 (成人)，享受即席烹調的香煎牛柳粒、豐腴的冷盤海鮮、多款中西熱葷美饌及精緻甜品等，讓您大飽口福。喜愛亞洲美食，可以揀SAVVY 的特色分享餐單（二人用）連餐酒一支$898（原價1,572）。大家亦可購買指定餐廳餐飲禮券，期間限定有65折優惠。
酒店指定蛋糕 $111
酒店亦同步推出三款精緻蛋糕折扣，包括提拉米蘇意大利芝士蛋糕（1磅）、白朱古力熱情果慕斯蛋糕（1磅）、以及藍莓芝士餅（1磅），每款優惠價$111，蛋糕禮券可於2024年12月11日前兌換，分分鐘平過連鎖餅店有著數！
【INFO】
雙11限時餐飲大特惠
Cucina 假日海景早午餐連無限暢享餐酒（兩位）港幣1, 111（原價1,652）
SAVVY 周末暢飲香檳早午餐（兩位）港幣1, 111（原價1,572）
Three on Canton 自助午餐 (成人) 六位 港幣1,111（原價2,388）
Three on Canton 自助晚餐 (成人) 兩位 港幣725 （原價1,450）
SAVVY 特色分享餐單 (二人用) 連餐酒一支 港幣898（原價1,572）
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