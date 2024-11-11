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11/11/2024

11.17長者日優惠︱免費搭港鐵、天星小輪 新增同行者景點免費入場！長者咭、樂悠咭優惠有冇分別？邊間飲茶免茶、龜苓膏$5碗、睇戲$30、剪髮$40？即睇長者日優惠

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Text: Eunice Chow Photo: 相關機構

　　11月17日是2024年「長者日」，今年以「創意樂齡」為主題，社署發言人表示全港18區超過400間參與的機構和商戶，包括超過1 800間食肆、零售店鋪及服務行業商戶提供長者日特別折扣優惠。還有，多項公共交通工具、景點於當日為長者提供免費優惠，今年部份參與機構亦提供優惠予長者的同行者，鼓勵他們與長者結伴出行，以促進建立長者友善社區。另外，不少餐廳於當日提供著數優惠，全城促進銀髮經濟，即睇以下11月17日長者日精選優惠！

 

 

新增同行者免費乘搭優惠

 

　　為鼓勵大家多與長者結伴外出，今年天星小輪及富裕小輪提供長者及同行者免費乘搭優惠，同行者記得向相關職員表明才可享優惠。留意，11月17日長者咭、樂悠咭持有人的優惠內容不相同，如60至64歲長者出示長者咭、樂悠咭、身份證可免費乘搭新渡輪、富裕小輪、香港電車或天星小輪，其他公共交通工具不適用。

 

 

11.17長者日優惠︱玩樂篇

 

$30睇戲

 

　　凡於全線香港嘉禾院線戲院票房出示長者咭／樂悠咭，購買下午1點後戲票可享劃一票價$30。

 

全港8間戲院地址，請參閱以下網頁：https://www.goldenharvest.com/

 

近日熱門電影《破．地獄》。

 

昂坪360纜車來回門票$50

 

　　11月17日打算去昂坪60-64歲長者，於售票處向職員出示「樂悠咭」，或65歲或以上長者於售票處向職員出示「長者咭」、「樂悠咭」或香港身份證，可以優惠價港幣50元正（原價155元）購買即日來回纜車門票（標準車廂）。

 

詳情：https://www.np360.com.hk/tc/

 

香港摩天輪免費入場

 

　　60歲或以上長者免費體驗香港摩天輪，入場前需於售票處向職員出示「長者咭」、「樂悠咭」或任何有效身份證明文件 (不僅限於香港身份證) 以換領一張即日門票。

 

 

詳情：https://hkow.hk/

電話：2339 0777

 

同行者免費入場

 

　　長者日當日香港挪亞方舟、香港濕地公園、博物館及文物中心、游泳池設施亦向長者同行者提供免費入場優惠，留意需向職員表明為同行者免費入場。

 

 

香港濕地公園免費入場

 

　　11月17日60歲或以上長者及其一位同行者免費入場香港濕地公園，長者入場前需於特設櫃台向職員出示「長者咭」、「樂悠咭」或任何香港身份證明文件，可經指定通道免費入場。同行者陪同長者於特設櫃台，按職員指示經指定通道免費入場。

 

詳情：www.wetlandpark.gov.hk

 

游泳池免費入場

 

　　11月17日60歲或以上的長者及其一位同行者免費享用游泳池設施，長者入場前需向職員出示「長者咭」或香港身份證，可免費入場。同行者需向職員表明為長者同行者，可免費入場。

 

康文署網址：http://www.lcsd.gov.hk

 

博物館及文物中心免費入場

 

　　60歲或以上的長者及其一位同行者提供免費入場優惠。記得入場前於售票處向職員出示「長者咭」或香港身份證，而同行者於售票處向職員表明為長者同行者，可免費入場。本地其他博物館館恆常免費開放，參觀者需留意各館的開放時間及休館日。

 

 

下一頁：11月17日長者日優惠【購物篇】

 

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