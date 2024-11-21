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21/11/2024

AEON Black Friday大減價｜精選貨品率先睇！最高減至半價：20件壽司拼盤$96、CHU-HI有汽酒$6.9、長袖可洗羽絨$199.5

#壽司 #Shopping #羽絨 #著數優惠 #減價 #Aeon #Black Friday #超市
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Text: Katty Wu

　　踏入11月尾，又到每年一度AEON的「Black Friday」大減價！每年的「Black Friday」都會在11月的第4個星期五舉行，而今年則在第5個星期五（11月29日）舉行。同樣地，AEON今年精選了很多貨品以超平價發售，包括電器、食品、服飾及家居用品，部分更減至半價，非常抵買！記者今早出席了「Black Friday」發布會，率先跟大家直擊有甚麼優惠！

 

AEON今日（11月21日）舉行了「Black Friday」的發布會，介紹今年的減價商品陣容！（攝影：Katty）

 

食品最抵買！宇治金時抹茶雪條（5支裝）只售$12.4！

 

　　AEON的食物、飲品以價錢大眾化見稱，「Black Friday」更有特別折扣優惠，平上加平，十分抵買！例如20件的精選壽司，每盒只是$96，更特別加入了3款香港人最愛的食材——帆立貝、三文魚及中拖羅。另外還有多款雪糕及CHU-HI有汽酒，都是半價，絕對要入貨！

 

精選壽司（20件）、精選刺身（6款）

各$96

 

各款500毫升裝CHU-HI有汽酒、啤酒、Lemon Sour

各$6.9（原價$13.9）

 

宇治金時抹茶雪條（5支裝）

$12.4（原價$24.9）

 

北海道牧場雪糕

各$7.4（原價$14.9）

 

蟹柳棒（10條）

$39.5（原價$79）

 

每年「Black Friday」其中一樣最人氣的活動，就是「限時放題」，每位顧客可以用一個膠袋任裝指定的食物，11月30日是日本薯仔+甘荀+洋葱，或帶子+蝦仁，每袋只是$39。而12月1日是日本番薯及中國小肥羊扒，前者每袋$39，後者每袋$59。

 

下一頁：其他「Black Friday」減價貨品

 

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