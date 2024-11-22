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22/11/2024

著數優惠︱iPhone加入八達通增值回贈最高賺$400！樂悠咭申請信用卡自動增值有著數？指定信用卡額外賞$80、高達6,000里數獎賞 即睇申請方法＋連結

#八達通 #長者 #樂悠卡 #增值 #AppleWatch #著數優惠 #信用卡 #iPhone
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Text: Eunice CHOW Photo: 八達通網頁

　　日常生活搭車購物，八達通必不可少！即日起至年12月31日， iPhone 或 Apple Watch用戶於12月31日前，以此八達通作的消費交易可獲8%回贈，最高可獲$300八達通增值額及免費卡面。想賺到盡，更可以iPhone申請自動增值服務（經轉數快）、自動增值服務（經信用卡），仲可賺額外$100八達通增值額，最高共賺$400，即睇申請方法！

 

 

iPhone或Apple Watch加入八達通

 

　　只要有iPhone或Apple Watch，可以透過簡單步驟，加八達通入iPhone，或轉移實體八達通至手機，實體八達通内的服務如按金及餘額、自動增值等服務將自動轉移至你的iPhone或Apple Watch。

 

 

　　即日至2024年12月31日推廣期內，新客戶加八達通入iPhone或Apple Watch並登記此推廣，之後由加卡日起計的30日內以此八達通作的消費交易可獲8%回贈，最高可獲$300八達通增值額！

 

 

　　新客戶於2025年1月10日或之前到八達通App內的八達通卡面商店領取，免費領取一張自選卡面，為你的八達通加入你的個性。

 

 

啟動「八達通自動增值服務（經轉數快）」賺$100

 

　　要賺到盡，留意八達通開放新功能，當餘額不足時可以直接經轉數快由銀行賬戶自動增值手機八達通！用家不需要打電話或填表格申請，只要成功設立轉數快eDDA，就可以用八達通App即時啟動自動增值服務！用家無信用卡都用得，而且當八達通餘額不足時，不用開App或撳掣，一嘟就即時透過銀行賬戶自動增值，就算手機無電無網絡，照可以嘟到增值到，既慳排隊增值時間，更可免除餘額不足的尷尬情況！

 

 

　　由即日起至2024年12月31日，手機八達通用戶只要於八達通App内啟動自動增值服務 （經轉數快），成功登記後可以賺$100八達通增值額。推廣獎賞適用於八達通在iPhone及Apple Watch或Android版八達通的用戶。

 

啟動「八達通自動增值服務（經轉數快）

 

申請自動增值服務（經信用卡）賺$100

 


 

　　告別埋手動增值的日子，還可以為你的八達通申請自動增值服務（經信用卡），除可以慳排隊增值時間，每次自動增值時亦賺到信用卡簽賬優惠，賺盡信用卡積分或里數，更可享限時$100八達通增值額！指定信用卡仲有額外賞$80或高達6,000里數獎賞，合共可以賺$180！

 

 

　　使用「樂悠咭」的老友記申請自動增值服務（經信用卡）可賺$100獎賞！

 

申請自動增值服務（經信用卡）

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