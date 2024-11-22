著數優惠︱iPhone加入八達通增值回贈最高賺$400！樂悠咭申請信用卡自動增值有著數？指定信用卡額外賞$80、高達6,000里數獎賞 即睇申請方法＋連結

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iPhone或Apple Watch加入八達通

只要有iPhone或Apple Watch，可以透過簡單步驟，加八達通入iPhone，或轉移實體八達通至手機，實體八達通内的服務如按金及餘額、自動增值等服務將自動轉移至你的iPhone或Apple Watch。

即日至2024年12月31日推廣期內，新客戶加八達通入iPhone或Apple Watch並登記此推廣，之後由加卡日起計的30日內以此八達通作的消費交易可獲8%回贈，最高可獲$300八達通增值額！

新客戶於2025年1月10日或之前到八達通App內的八達通卡面商店領取，免費領取一張自選卡面，為你的八達通加入你的個性。

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由即日起至2024年12月31日，手機八達通用戶只要於八達通App内啟動自動增值服務 （經轉數快），成功登記後可以賺$100八達通增值額。推廣獎賞適用於八達通在iPhone及Apple Watch或Android版八達通的用戶。

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