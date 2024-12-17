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17/12/2024

綠綠賞兩大新著數︰積分換$50超市現金券、手機應用程式綁定「易賞錢」兌換禮品 附教學詳情＋常見問題

#環保 #綠綠賞 #綠在區區 #大嘥鬼 #教學詳情 #著數優惠 #超市現金券 #易賞錢
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Text: Eunice Chow Photo: 大嘥鬼FB、綠在大角咀

　　大嘥鬼又新著數優惠益大家！即日起，你只要用最新版本「綠綠賞」App綁定「易賞錢」帳戶，即可試用新換分功能，用100「綠綠賞」積分兌換50「易賞錢」積分，於全港超過500間支援「易賞錢」的門市自由揀選心水禮品或超市現金券。除此之外，大家亦可以喺綠在區區「回收環保站」或「回收便利點」用5000綠綠賞積分兌 $50 超市現金券，數量有限，換完即止。各位環保 chill guy 線上線下都有環保新獎賞！

 

著數優惠 1︱ 5000綠綠賞積分兌 $50 超市現金券

 

　　各位支持環保的戰友，綠綠賞又有新著數優惠！12月16日起只要去綠在區區「回收環保站」或「回收便利點」憑5,000「綠綠賞」積分換領50元實體超市現金券。已登記綠綠賞用戶須親身到綠在區區的「回收環保站」或「回收便利點」換領超市現金券，「回收流動點」及「晚間回收流動點」不設換領服務。超市現金券的存貨量有限，先到先得，不設預留服務。大家努力做好回收換$50 超市現金券！

 

兌換超市現金券所需綠綠賞積分會不時調整，恕不個別另行通知。請留意相關網站、手機應用程式及綠在區區的通告。

 

用戶換領時必須出示綠綠賞手機應用程式之會員二維碼（不接受屏幕截圖）或綠綠賞積分卡正本。超市現金券只接受綠綠賞用戶本人換領，不接受使用其他人的綠綠賞積分卡代領或同時使用多張綠綠賞積分卡換領。

 

下一頁：更多綠綠賞著數優惠

 

【與拍賣官看藝術】走進Sotheby's Maison睇睇蘇富比旗艦藝廊！蘇富比如何突破傳統成規？► 即睇

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