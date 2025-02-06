港人憑回鄉證消費「雲閃付」購買手機及家電可獲最高減免¥2000！領取補貼教學詳情

好著數！國家商務部宣佈《手機、平板、智慧手錶（手環）購新補貼實施方案》，全國各地1月20日實施手機等數位産品購新補貼，按照産品銷售價格的15％給予補貼，每件補貼最多500人民幣！另外，冷氣機、冰箱、電視、微波爐等12類大型家電可享20%的補貼，單筆優惠高達2,000元人民幣，持回鄉證港人亦可受惠！即睇領取條件及教學詳情。

國家補貼買手機、家電最多減¥2000

為刺激經濟，商務部宣佈《手機、平板、智慧手錶（手環）購新補貼實施方案》（下稱︰國家補貼），即日至2025 年12 月31日個人消費者購買手機、平板、智慧手錶（手環）等3類數位産品，單件銷售價格不超過人民幣6000的産品，按照産品銷售價格的15％給予補貼，每位消費者每類産品可補貼1件，每件補貼不超過500人民幣。據悉是次補貼更開放予持有回鄉證之港澳居民。

國家補貼3類補貼數碼產品

1. 手機

2. 平板

3. 智能手錶

圖片來源︰騰訊網

另外，冷氣機、冰箱、電視、微波爐等12類大型家電可享20%的補貼，單筆優惠高達2,000元人民幣。

國家補貼12類補貼大型家電

1. 冰箱

2. 洗衣機

3. 電視

4. 空調

5. 電腦

6. 熱水器

7. 家用爐具

8. 吸油煙機

9. 微波爐

10. 淨水器

11. 洗碗機

12. 電飯煲

港人領取國家補貼方法

究竟如何領取國家補貼呢？方法有二，據了解內地網購平台淘寶和京東在首頁設有「國家補貼」專區，選擇廣東或深圳地區後可領取補貼，但需完成內地身份證的實名認證才能領券支付，未必適合港人。港人可在「雲閃付」中領取「國家補貼」折扣券後，到深圳、廣州等指定電器零售商門市兌換使用。

圖片來源︰雲閃付

港人申領「國家補貼」所需條件

港人申領「國家補貼」記得先準備以下四項，而且需於2025 年 12 月 31 日前申領。注意！領到的優惠券後，需於領取後 72 小時內有效期在門店購物，並以「雲閃付」掃碼用券並完成支付。

1. 有效回鄉證

2. 內地電話號碼

3. 內地銀行卡或信用卡

4. 實名登記「雲閃付」帳號

圖片來源︰雲閃付

香港人使用回鄉證於「雲閃付」申領「國定補貼」步驟如下

1. 下載、安裝「雲閃付」app

2. 完成「雲閃付」帳號實名登記

3. 進入「全國政府補貼專區」頁面選擇深圳或廣州地區並完成申請程序

4. 使用內地電話號碼註冊

5. 添加內地銀行卡或信用卡

6. 進入「領券頁面」選擇需要的產品項目點按「領取」

7. 輸入申請人姓名、電話號碼、回鄉證號碼等資料

8. 點選需要的「國家補貼」優惠項目

9. 簽署、提交電子承諾書後即可領券

圖片來源︰雲閃付