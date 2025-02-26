香港街市APP限時$1︰走地雞、半斤新鮮瘦肉或一打雞蛋，稻香乳鴿只需 $9.9，鮮芋仙甜品買一送一！

慳得一蚊得一蛟！今次分享3個最新飲食購物著數，各位買餸達人必check「香港街市APP」即日至3月18日推出限時的「$1唔只1隻雞」優惠，一蚊可以買到走地雞、半斤新鮮瘦肉或鮑魚。放工唔想煮晚飯？稻香集團最新推出$9.9乳鴿優惠，甜品控不可錯過Meet Fresh 鮮芋仙，仙草系列甜品外賣買一送一優惠。

「香港街市APP」於2025年2月26日至3月18日期間推出限時的「$1唔只1隻雞」優惠，除了走地雞外，亦包括多款肉類及海鮮，如健康農場湖北雞蛋（12隻）、大連鮑魚（12-14頭）1隻、黃立倉（10-12兩）1條、新鮮免治豬肉／新鮮肉碎半斤、富士蘋果1個、檸檬 1個或甜橙 1個等優惠商品均以超抵震撼價 $1 發售，好著數，商品並專業配送府上。

留意，每單最低消費額為$100（消費總額若未滿 $100，將收取額外的平台費用以達最低消費門檻）。指定優惠貨品數量有限，售完即止。此推廣只適用於指定街市。每張訂單每款活動商品只可購買一件 （鮑魚、富士蘋果、檸檬、甜橙最多可購買四件）

「香港街巿」買餸平台網站https://www.hkmarket.com.hk

稻香$9.9乳鴿

放工唔想煮晚飯，出街食都可以好抵，稻香集團最新推出$9.9乳鴿優惠！唔夠飽，仲可以揀晚市小菜，清蒸老虎斑$108、鮑魚汽鍋湯$28有交易好滋補，金銀蒜粉絲蒸元貝4隻$88，都幾抵食！

留意，享用$9.9乳鴿需按每單入座人頭茶位計算，2人起可享用此優惠，每位可惠顧一隻$9.9乳鴿（原價每隻$48）。優惠限於堂食，不適用於外賣、攜走或額外惠顧將按原價每隻$48收取。優惠只限於原隻不斬件奉上，如需斬件，需額外收取每隻$38。優惠不設半隻供應及另收茗菜及加一服務費。$9.9乳鴿推廣不可與稻香集團其他優惠券或稻香會員系統電子優惠券或稻香會員積分當錢洗同時使用。

$9.9乳鴿優惠

供應時間︰5:30pm-8:30pm堂食

優惠詳情 https://reurl.cc/O5yx4g

鮮芋仙 仙草系列甜品外賣買1送1

凡於2月24日至3月2日Meet Fresh 鮮芋仙香港，購買【滑嫩仙草系列】或【熱燒仙草系列】之任何品項外賣，即享買一送一優惠。每店每日限量100份，售完即止。平時返工買唔到唔緊要，今次優惠星期六及日（3 月1日及2日）下午6點前適用！

留意，此優惠僅限於門市外賣自取，不適用於堂食及外送平台服務，不可與其他優惠同時使用。優惠贈送之品項僅適用於指定系列同價或較低之品項，加購之配料需以正價計算。

優惠日期：2025年2月24日（星期一）至2025年3月2日（星期日）

時間：下午6時前

參與分店：全線鮮芋仙香港分店

https://www.facebook.com/MeetFreshHongKong