無印良品網店周年祭：最平$10優惠、低至5折、全新自提點及贈黃麻手挽袋！

為慶祝無印良品香港官方網上商店的成立及感謝顧客的支持，網上商店將於3月6日至9日期間舉行4天周年祭，好評熱賣的防滑隱形襪、PP衣架三件、鋁質衣架三件只售$10、折扣商品低至 5 折，指定發售商品每日限量 50 個！

無印良品官方網上商店周年祭提供三大禮遇優惠。

禮遇一：【滿額即減優惠】

訂單淨值滿$680 或以上，即減$60；訂單淨值滿$1380 或以上，即減$130。

禮遇二：【新增逾 450 個免運費自提點服務】

新增逾 450 個自提點，訂單淨值滿$350 即可享免運費服務，取件更輕鬆無憂。

禮遇三：【免費黃麻手挽袋優惠】

於網上商店任何消費，使用此優惠碼【jutebagmuji】即可獲贈免費獲贈黃麻手挽袋 B5 一個。

網上商店周年祭每日限量發售商品 – 每日限量 50 個

天氣開始熱，打算購買風扇的朋友可考慮360°轉動空氣循環扇，購買即送 360°轉動空氣循環扇香薰墊一個帶有 360°模式的空氣循環扇，可實現零死角送風，將涼風送至每一片角落，內含香薰盒和香薰墊，將 2-3 滴精油滴在香薰墊上，然後將香薰蓋重新安裝到設備中央，即可享受香氣。另外，撥水加工單肩包大減價，低至$88（原價$188）簡單設計容易配搭，面料經過撥水加工處理，更耐用。

360°轉動空氣循環扇 -大

舊價: HK$520 新價格: HK$428

手提卡式爐套裝 原價: HK$496優惠價: HK$456

設有熄火保險裝置(FFD)，自動中斷供氣裝置，防止氣瓶過壓及可即時停止供氣。

撥水加工單肩包 原價: HK $188優惠價: HK$88

橢圓形抱枕原價: HK$228優惠價: HK$188

抱枕形狀經過精心設計，可以用作靠背，垂直放置在靠背上，為腰部和背部提供柔軟的支撐，亦非常適合在客廳休息時放在胸前或將頭靠在上面，而且物料可以在家中的洗衣機中清洗。

網上商店周年祭折扣商品低至 5 折

準備出門去旅行，可調手柄行李箱不俗，它採用安靜且易於運行的雙滑輪設計及有滑輪固定器的手提箱，以及可自由調節手提桿的高度。外出活動做足防曬措施，撥水加工束繩帽面料經撥水加工處理，不易沾上水性污垢，只需輕擦表面便可保持清潔。

可調手柄行李箱

原價: HK$1080-HK$1880優惠價: HK$888-HK$1688

採用安靜且易於運行的雙滑輪設計及有滑輪固定器的手提箱，以及可自由調節手提桿的高度。

真皮掛肩袋

原價: HK$450優惠價: HK$225

採用植物鞣革製成，耐用且能防撥水。

撥水加工軟身行李箱 40L

原價: HK$1080 優惠價: HK$680

面料經撥水加工處理,行李箱的拉桿可自由調節高度。

再生棉廚用抹布

原價: HK$40優惠價: HK$28

活用紡織工廠裏所印下的布料編織而成，吸水性佳，可用於擦拭或打掃，用途廣泛。

立體水滴化妝海綿套裝

原價: HK$42優惠價: HK$29

乾濕兩用的水滴狀化妝海綿，可針對整個臉部妝容使用。收納盒可放入化妝掃並倒入溫水和適量化妝工具清潔劑清潔。

網上商店周年祭 10 元商品

男、女裝棉混腳跟防滑隱形襪一直是 MUJI 的熱賣產品之一，採用完整包覆腳跟的編織方式，在容易破損的腳尖處使用補強織線，使用的物料具有可抑制汗味的功能，現時$10/對，抵！

PP 衣架 3 件裝

原價：HK$22優惠價：HK$10

形狀經細心設計，令衣物領口不易變形；備有三種尺寸，方便晾掛大人及孩子的衣物。

鋁質衣架 3 件

原價：HK$22優惠價：HK$10

衣架的形狀上設計使乾燥後的衣服肩部不會突出

男裝棉混腳跟防滑隱形襪

原價：HK$25優惠價：HK$10

$10 限定優惠商品

https://onlineshop.muji.com.hk/categories/10-onlineshop-anniversary-offer

MUJI官方網上商店周年祭

日期︰3月6日至9日

https://onlineshop.muji.com.hk/pages/anniversary