04/03/2025
無印良品網店周年祭：最平$10優惠、低至5折、全新自提點及贈黃麻手挽袋！
Eunice Chow
Eunice Chow
食好啲，精明買；盡力玩，活得好
Senior Content Editor
為慶祝無印良品香港官方網上商店的成立及感謝顧客的支持，網上商店將於3月6日至9日期間舉行4天周年祭，好評熱賣的防滑隱形襪、PP衣架三件、鋁質衣架三件只售$10、折扣商品低至 5 折，指定發售商品每日限量 50 個！
無印良品官方網上商店周年祭提供三大禮遇優惠。
禮遇一：【滿額即減優惠】
訂單淨值滿$680 或以上，即減$60；訂單淨值滿$1380 或以上，即減$130。
禮遇二：【新增逾 450 個免運費自提點服務】
新增逾 450 個自提點，訂單淨值滿$350 即可享免運費服務，取件更輕鬆無憂。
禮遇三：【免費黃麻手挽袋優惠】
於網上商店任何消費，使用此優惠碼【jutebagmuji】即可獲贈免費獲贈黃麻手挽袋 B5 一個。
網上商店周年祭每日限量發售商品 – 每日限量 50 個
天氣開始熱，打算購買風扇的朋友可考慮360°轉動空氣循環扇，購買即送 360°轉動空氣循環扇香薰墊一個帶有 360°模式的空氣循環扇，可實現零死角送風，將涼風送至每一片角落，內含香薰盒和香薰墊，將 2-3 滴精油滴在香薰墊上，然後將香薰蓋重新安裝到設備中央，即可享受香氣。另外，撥水加工單肩包大減價，低至$88（原價$188）簡單設計容易配搭，面料經過撥水加工處理，更耐用。
360°轉動空氣循環扇 -大
舊價: HK$520 新價格: HK$428
手提卡式爐套裝 原價: HK$496優惠價: HK$456
設有熄火保險裝置(FFD)，自動中斷供氣裝置，防止氣瓶過壓及可即時停止供氣。
撥水加工單肩包 原價: HK $188優惠價: HK$88
橢圓形抱枕原價: HK$228優惠價: HK$188
抱枕形狀經過精心設計，可以用作靠背，垂直放置在靠背上，為腰部和背部提供柔軟的支撐，亦非常適合在客廳休息時放在胸前或將頭靠在上面，而且物料可以在家中的洗衣機中清洗。
網上商店周年祭折扣商品低至 5 折
準備出門去旅行，可調手柄行李箱不俗，它採用安靜且易於運行的雙滑輪設計及有滑輪固定器的手提箱，以及可自由調節手提桿的高度。外出活動做足防曬措施，撥水加工束繩帽面料經撥水加工處理，不易沾上水性污垢，只需輕擦表面便可保持清潔。
可調手柄行李箱
原價: HK$1080-HK$1880優惠價: HK$888-HK$1688
採用安靜且易於運行的雙滑輪設計及有滑輪固定器的手提箱，以及可自由調節手提桿的高度。
真皮掛肩袋
原價: HK$450優惠價: HK$225
採用植物鞣革製成，耐用且能防撥水。
撥水加工軟身行李箱 40L
原價: HK$1080 優惠價: HK$680
面料經撥水加工處理,行李箱的拉桿可自由調節高度。
再生棉廚用抹布
原價: HK$40優惠價: HK$28
活用紡織工廠裏所印下的布料編織而成，吸水性佳，可用於擦拭或打掃，用途廣泛。
立體水滴化妝海綿套裝
原價: HK$42優惠價: HK$29
乾濕兩用的水滴狀化妝海綿，可針對整個臉部妝容使用。收納盒可放入化妝掃並倒入溫水和適量化妝工具清潔劑清潔。
網上商店周年祭 10 元商品
男、女裝棉混腳跟防滑隱形襪一直是 MUJI 的熱賣產品之一，採用完整包覆腳跟的編織方式，在容易破損的腳尖處使用補強織線，使用的物料具有可抑制汗味的功能，現時$10/對，抵！
PP 衣架 3 件裝
原價：HK$22優惠價：HK$10
形狀經細心設計，令衣物領口不易變形；備有三種尺寸，方便晾掛大人及孩子的衣物。
鋁質衣架 3 件
原價：HK$22優惠價：HK$10
衣架的形狀上設計使乾燥後的衣服肩部不會突出
男裝棉混腳跟防滑隱形襪
原價：HK$25優惠價：HK$10
$10 限定優惠商品
https://onlineshop.muji.com.hk/categories/10-onlineshop-anniversary-offer
MUJI官方網上商店周年祭
日期︰3月6日至9日
https://onlineshop.muji.com.hk/pages/anniversary
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