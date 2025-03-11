飲食著數︱啟德體育園演唱會優惠：酒店自助餐65折及商場$100餐飲券，3月憑票尾$3.1歎和牛

啟德體育園演唱會好消息一個接一個，繼Coldplay、謝霆鋒、周杰倫宣布於啟德體育園主場館開演唱會後，JJ林俊傑及五月天演唱會2025香港站亦確定於5月開騷！準備撲飛或門券已在手的你，記得留意以下飲食著數，憑啟德體育園舉行大型活動票尾有不同優惠詳情。

睇演唱會預訂 Buffet 65折

啟德體育園即將舉行不同盛大的演唱會，8度海逸酒店推出「啟德體育園演唱會自助晚餐」尊享優惠，凡憑當日啟德體育園演唱會門票預訂自助晚餐，即可尊享高達65折，更可提前至下午5時入座。用餐前，記得出示當日啟德體育園演唱會門票方可享用以上優惠，優惠只適用於星期五至星期日、公眾假期及前夕之指定啟德體育園演唱會。

為慶祝啟德體育園開幕，8度海逸酒店即日起至3月31日推出餐飲優惠，2月至3月海鮮自助晚餐-第二位成人只需$18。留意，優惠需於eShop預訂可享限定優惠，同行之第二位成人只需另加HK$18連同行之1位小童(5歲或以下)可免費用餐。

8度海逸酒店

地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地下之8度餐廳

查詢︰2126 1960

訂購︰https://shorturl.at/qjwVs

憑門票即賞$100餐飲券

近啟德港鐵站的新蒲崗商場Mikiki，即日起至5月31日推出「滋味美食賞」活動，夥拍場內超過30間各地人氣食店，大派總值逾$100萬餐飲優惠。

凡出示當月於指定場地舉辦的展覽或大型活動門票、入場證或購票憑證，首1,000名參加的The Point會員即賞$100 Mikiki餐飲電子優惠券（$50餐飲電子贈券2張）。每位會員每日只限換領1次，每月最多可換領5次。數量有限，換完即止。另外，場內會大派《春日美食圖鑑》，內附餐飲購物優惠券，憑券即享多項著數優惠低至5折。

睇SHOW請您食飯

換領日期：即日起至5月31日

換領時間：下午1時至晚上10時

換領地點：Mikiki 1 樓顧客服務中心

指定場地包括：啟德主場館、啟德青年運動場、啟德體藝館、紅磡體育館、麥花臣場館、香港會議展覽中心、香港演藝學院及香港藝術中心

詳情：https://www.mikiki-mall.com.hk

The Twins 雙子匯美食著數 $3.1歎和牛

崇光為迎接席捲全港的盛匯超級三月，隆重推出「啟德盛事賞」，於3月1日至31日期間崇光啟德店SOGO Rewards現有會員或即時登記成為會員，凡出示啟德體育園3月份活動之即日門票票尾，即可換領限時體驗電子禮券，可享指定美妝專櫃免費彩妝體驗服務乙次或換領NAMI水樽／免費啤酒。

凡於The Twins 雙子匯指定餐飲商戶憑3月份活動之即日門票票尾，即可以盛事價$3.1享有指定超筍優惠及$25電子餐飲現金券。此外，憑任何消費更即可享額外1小時免費泊車優惠。

Washabu惠顧任何午市或晚市套餐，每兩位消費可以盛事價$3.1換領雙子和牛一份（日本和牛及澳洲和牛）

Washabu（The Twins 雙子匯1期12樓1202號舖）

Sunakku Mama惠顧任何食品，可以盛事價$3.1換領生啤一杯*

Sunakku Mama（The Twins 雙子匯1期12樓1203號舖）

Sushi Unkei 鮨慶惠顧任何食品，每兩位消費可以盛事價$3.1換領4件壽司一碟（三文魚、油甘魚、 蟹肉、飛魚籽）*

Sushi Unkei 鮨慶（The Twins 雙子匯1期12樓1205號舖）

$198 兩小時任飲打卡

買唔到啟德體育園演唱會門票，但都想近距離欣賞「巨蛋」美景，推介位於JOYPOLIS SPORTS HONG KONG室內樂園頂層「餓虎藏龍」餐廳，佔地過萬呎，集娛樂及美食於一體，最大賣點是可眺望啟德體育園，擁有270度半露天室外座位。為慶祝開幕，即日至3 月31日起推出2小時Single mix任飲優惠，可以一邊享受由米芝蓮星級團隊主理的新派日式料理，一邊以最佳視角欣賞啟德體育園美景。

除了室內用餐區，餐廳更設270度半露天用餐區，讓顧客在此俯瞰體育園巨蛋。

三黃雞松露榛子焗飯

晚上的「藏龍時段」則化身為充滿日式風情的居酒屋。

Hungry Tiger Hidden Dragon 餓虎藏龍

地點：九龍啟德體育園運動健康中心4樓

電話：6361 4967

營業時間：MON - SUN 12:00-22:00（Last Order 21:30）

Single Mix Free Flow

優惠期︰3月1日至3月31日

時間︰16:00-20:00（任選2小時）

詳情：www.facebook.com/hungrytigerhiddendragon/