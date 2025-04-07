美亞廚具一折開倉︰過百款迪士尼商品最平$6入手！鑄鐵煎鍋$239、床品套裝6折及家品玩具筍貨

迪士尼Fans及鍾意煮食的朋友，今期一定要去美亞廚具觀塘體驗店，即日至 4 月 16 日進行盤點清倉，現場超過100款精選迪士尼正版授權商品以低至1折起發售，最平$6入手！粉絲必搶只售$239迪士尼琺瑯鑄鐵煎鍋，同場更發售迪士尼實用家品、寢室用品及玩具， 消費滿$200即享2小時免費泊車，即睇有咩著數推介！

是次開倉帶來一系列充滿迪士尼特色的廚具與餐具，米奇與好友的印花或圖案貫穿於每件廚房用具之中。焦點推介迪士尼琺瑯鑄鐵鍋及迪士尼有蓋不黏湯鍋低至2折優惠，而迪士尼琺瑯鑄鐵煎鍋更有低至1折優惠！

26cm迪士尼琺瑯鑄鐵煎鍋HK$239（原價 HK$2,380）

迪士尼有蓋不黏鑊 36cm HK$499

25cm/4.5L迪士尼琺瑯鑄鐵鍋HK$399（原價 HK$2,980）

28cm迪士尼不黏煎鍋HK$259（原價 HK$1,099）

Chip ‘n Dale 煲 $199

迪士尼陶瓷拉麵碗 2件裝HK$159（原價 HK$600）

迪士尼陶瓷湯碟 2件裝HK159（原價 HK$540）

迪士尼量匙HK$29（原價 HK$59）

24cm/5.2L迪士尼有蓋不黏湯鍋HK$229（原價 HK$1,599）

迪士尼橡膠木抹刀套裝 2件裝HK$69（原價 HK$299）

黑色米奇造型棉質隔熱手套一對HK$97（原價HK$139）

米奇圍裙HK$174（原價HK$269）

1050ml米奇有蓋玻璃食物盒HK$89（原價HK$349）

除此之外，開倉筍貨還有一系列尼實用家品。

唐老鴨、小熊維尼造型拍拍燈 $99

巴斯光年造型擺設燈HK$399（原價 HK$598）

唐老鴨小圓凳HK$128（原價HK$198）

小熊維尼手提吸塵機HK$138（原價HK$399）

米奇座立式牙刷消毒機HK$99（原價HK299）

史迪仔連手柄玻璃杯HK$40（原價HK$69）

米奇與米妮長方形摺疊洗衣籃HK$40（原價HK$69）

寢室用品方面有Uji Bedding迪士尼正版授權卡通印花床品系列亦於活動期間登陸美亞廚具觀塘體驗店，優惠低至6折，有床品套裝及四季被被可供選擇。小朋友來到都可揀以心水玩具，包括一系列新奇玩意、遊戲套裝、三輪滑板車、搖控車及毛公仔等。

史迪仔1000針絲般綿床品套裝HK$396（原價HK$660）

鋼牙與大鼻1000針絲般綿冷氣被HK$336（原價 HK$560）

魔雪奇緣兒童迷你投影機HK499（原價HK$799）

阿尷毛絨公仔HK$196（原價 HK$280）

魔雪奇緣三輪滑板車HK$175（原價HK$350）

迪士尼公主系列搖控車HK$150（原價HK$300）

迪士尼Munchlings變色玩具車遊戲套裝HK$42（原價HK$60）

美亞廚具觀塘體驗店迪士尼商品開倉

地點：九龍觀塘道 382 號美亞體驗店（港鐵牛頭角站 A 出口）

日期：即日起至2025年 4月16日

時間：上午10時至晚上6時

泊車優惠：消費滿 HK$200即享2小時免費泊車