著數優惠｜海港城復活節限定：無須消費享3小時免費泊車！$100餐飲現金券及雙倍獎賞

海港城復活節免費泊車3小時,仲要無須消費咁大件事,各位車主點可以唔知!海港城將於今個復活節長假期,推出快閃「全城免費泊車」及「雙倍消費獎賞」;顧客無須消費即可享3小時免費泊車,消費更可享高達6小時免費泊車及換領最高$6,000服飾優惠券,超著數!商場同時舉辦不同精彩活動,免費報名睇表演換$100電子餐飲現金券!

快閃「全城免費泊車」3 小時

車主有福!於2025年4月18至21日期間,車主無須消費即可在海港城享3小時免費泊車,於商場消費每滿HK$100更可額外再多1小時免費泊車(最多3小時),每日最多可享6小時免費泊車優惠!

「全城免費泊車」詳情及條款:www.harbourcity.com.hk/happening/free-parking-in-the-city/

消費最高換領 $6000服飾優惠券

此外,顧客於2025年4月17至22日期間,到海港城消費可享Style Up Rewards雙倍獎賞,換領高達HK$6,000服飾優惠券!消費每滿HK$2,000 即可換領HK$200 Style Up 電子購物優惠券2張(每次最多可換領10張),消費當中包括HK$500或以上之餐廳消費更可獲四倍獎賞(每次最多可換領20張)。Style Up 電子購物優惠券適用於海港城超過40間時裝及飾品商戶,包括COS、Crocs、Marimekko、MCM、Vivienne Westwood、PANDORA及Swarovski等,讓您今個春夏以最新造型示人!

雙倍獎賞詳情及條款:www.harbourcity.com.hk/happening/rewards-double-up-style-up-rewards/

免費報名睇表演換$100電子餐飲現金券

除了 Shopping,海港城同時於復活節假期舉辦多項精彩活動,海港城會首次聯同西九家FUN藝術節,於海運觀點帶來精彩的澳洲雜技團Circa《動物嘉年華》親子體驗課及《藝趣同樂》互動表演。專程來港的自澳洲知名雜技團Circa, 會於率先於4月18日舉行《動物嘉年華》親子雜技體驗課。

本地專業舞團「STEP OUT Studios」

本地專業舞團「STEP OUT Studios」、馬戲團「馬戲盒子」及無伴奏合唱團「專注人聲」,則分別於4月19至21日,免費為大家帶來耳目一新的《藝趣同樂》互動表演,表演者會即場於互動環節傳授技巧與秘笈,不容錯過!成功免費網上報名《藝趣同樂》互動表演,並成為當日場次首100名入場觀衆,更可在完場後換領總值HK$100電子餐飲現金券!

《藝趣同樂》報名及詳情

www.harbourcity.com.hk/happening/art-in-motion/

喜歡英雄漫畫的書迷,則千萬不能錯過由即日至2025 年 4月 21 日期間舉行的「Spectrum of Heroes」Pat Lee漫畫藝術展。展覽精彩看點之一為20幅由國際知名的北美漫畫藝術家、前Marvel及DC英雄漫畫主筆Pat Lee創作的原創漫畫藝術黑白手稿,當中不乏Marvel和DC漫畫等系列的重要珍藏。Pat同時精心挑選了不同復古玩具及12本漫畫書,讓大家在閱讀區一覽他筆下一眾標誌性角色及精彩故事,粉絲更可即場預購限量展覽周邊商品。

藝術展詳情:www.harbourcity.com.hk/article/spectrum-of-heroes-pat-lee-comic-art-exhibition-harbour-city/

查詢: 2118 8666

www.harbourcity.com.hk