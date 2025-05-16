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16/05/2025

淘寶618購物攻略：無需湊單享85折，88VIP會員領820元消費券，最新領券攻略分享

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Text: Eunice Chow Photo: 淘寶香港

　　準備好淘寶未？今年淘寶618年中購物狂歡節（淘寶618）第一波將於5月16日晚上8時開始，購買任何一件活動商品即享85折起官方立減，同時可疊加大額消費券、行業品類券、直播間紅包等多重優惠，即睇618 領券小貼士！今年618淘寶香港站更設使用港幣支付88VIP年費功能，只要成為 88VIP會員，即可領取共計820元人民幣的大額消費券， 好著數！

 

　

優惠玩法更簡單　官方補貼再加碼

　

　　今年淘寶618第一波銷售期將於5月16日晚上8時開始，直至5月26日晚上結束。整體玩法變得更簡單，凡購買任何一件活動商品即享85折起官方立減，同時可疊加大額消費券、行業品類券（美妝券、服飾券等）、直播間紅包等多重優惠。淘寶香港更將於5月30日在首頁上線百億補貼、原廠開倉及秒殺等專區入口，為用戶打通內地優質源頭供應，選購海量優質的高性價比商品。

 

 

618 領券攻略

　

1打開淘寶首頁，並確保設至香地區，點擊首頁下方的方框進入「領券中心」搶優惠券

2進入「領券中心」後，有各式各樣的優惠券可領取

 

 

618 領券小貼士

 

　　留意618兩大精選好券，一圖分清滿減優惠券。以下圖左為清平台補貼大領券︰各種品類好券領取，圖右為精選店舖好券︰特定店舖滿減優惠券及折扣。

 

 

港幣支付88VIP會員年費

　

　　想購物更著數可以考慮88VIP會員，88VIP是國內最大規模付費會員體系。今年618，淘寶香港站設使用港幣支付88VIP年費功能，淘氣值達1,000或以上的用戶可點擊首頁88VIP專區入口，僅需88元人民幣年費「一鍵開通」原價888元人民幣的88VIP會員權益，享有精選商品每日優惠券，指定品牌官方旗艦店95折，以及專屬24小時客服等福利。

 

 

　　88VIP用戶可領取6張合共820元人民幣的大額消費券，分別是1張「滿¥5000-¥500」、1張「滿¥1500-¥150」、3張「滿¥500-¥50」，以及1張「滿¥200-¥20」的消費券。其他用戶則可領取不同的行業品類券，覆蓋美妝、3C數碼、家居家電、運動戶外及服飾等。

　

新用戶首單即減50元人民幣優惠

　

　　今年淘寶618更延續過往的首4小時秒殺活動，方便消費者搶購限定勁減商品。新用戶首單即可享買滿51元人民幣即減50元人民幣優惠，更可享受最高立減20元人民幣直運運費減免。支付優惠方面，香港用戶在618期間使用AlipayHK餘額及PayMe支付可享限量免手續費優惠，每位用戶限用一次，數量有限，先到先得。

 

　

「HK¥99包郵」商品免付跨境段運費

　

　　物流方面，香港用戶繼續享有包郵優惠，凡選購帶有「HK¥99包郵」標籤的商品滿99元人民幣，可享包郵到菜鳥香港自提點或自提櫃服務，免付跨境段運費。為方便用戶無憂購物，站內凡帶有「HK本地退」、「支持香港可退」標籤的商品，可享受香港本地退貨服務。

 

　　PapaHome淘寶家具實體店門店將於6月上旬舉辦線下消費者活動，與消費者一同狂歡淘寶618。

 

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