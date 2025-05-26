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26/05/2025

利物浦英超奪冠優惠｜香港街市$1蟶子皇、沙巴龍躉孖寶$98及利迷打卡位

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Text: Eunice Chow Photo: 香港街市

　　利物浦英超奪冠咁大件事，點可以唔慶祝！香港街市即日起推出「利記不海鮮  Beliverpool Market」概念專區，買餸打卡之餘，更可以優惠價購買海鮮孖寶$98加料，網購指定海鮮劃一價$35有交易，以及$1加購蟶子皇優惠！

 

青衣市場開設「利記不海鮮」檔，即日起更可透過掃描現場的QR code參加「利記不海鮮真粉考驗」贏海鮮！

 

青衣市場設有「利迷」打卡點，讓一眾利迷與街坊分享勝利喜悅！

 

青衣市場設有「利迷」打卡點，讓一眾利迷與街坊分享勝利喜悅！

 

青衣市場「利迷」打卡點

 

　　即日起至6月6日的中午12時，香港街市特意於青衣市場開設「利記不海鮮」檔，一眾利迷與街坊打卡外，更可透過掃描現場的QR code參加「利記不海鮮真粉考驗」，每日最快正確回答最多問題的2位參賽者即可獲「利記海鮮孖寶」（沙巴龍躉及基圍蝦 或 沙巴龍躉及鳳紋貝 或 沙巴龍躉及帶子）一份，每日名額2個。

 

青衣市場更設有「利迷」打卡點，讓一眾利迷與街坊分享勝利喜悅！

 

海鮮孖寶$98送粉絲

 

　　另外，全線香港街市指定海鮮檔將於5月26日至6月6日期間推出限定優惠，三款「利記海鮮孖寶」將以每份劃一價 $98出售，青衣市場更隨優惠送出海鮮的完美拍檔 ── 利記粉絲一包！

^指定海鮮檔包括：環球海產、黑鷹水產、寶達水產

 

沙巴龍躉（約10至12兩）1條及基圍蝦（1斤）（原價：$128）

 

沙巴龍躉（約10至12兩）1條及鳳紋貝（2斤）（原價：$118）

 

沙巴龍躉（約10至12兩）1條及帶子（5隻）（原價：$118）

 

$1加購蟶子皇

 

　　除三款「利記海鮮孖寶」劃一價 $98／份，即日起至6月8日期間，香港街市網店將增設「利記不海鮮」專區，專區內的指定海鮮，包括多款魚類、貝類、蝦類等將以劃一價$35出售，款式更會每周更新，保證新鮮！除此之外，亦推出$1加購蟶子皇（1條）的獨家限定禮遇，讓大家安坐家中輕鬆加餸；凡消費滿$200，即可以優惠碼【Beliverpool】專享免運費優惠及贈送利記粉絲一包，著數多籮籮！

 

香港街市網店將增設「利記不海鮮」專區，設$1加購蟶子皇（1條）獨家限定禮遇。

 

青衣市場亦推出限定獎賞，於香港街市會員APP內以150分即可換領利記粉絲一包。

 

青衣市場「利記不海鮮  Beliverpool Market」概念專區

開放日期：即日起至6月6日中午12時

地點： 青衣擔桿山路6號長發廣場地下（青衣市場）

位置： 中庭（服務台旁）

 

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