6 月搭九巴過海線每日最多回贈 $10車資，小童／長者／樂悠咭亦有優惠，常見問題及著數詳情

搭過海巴士有著數！九巴推出全新club1933會員優惠「九巴過海線 程程賞回贈」，合資格club1933會員於6月1日至6月30日期間，只要乘搭任何過海隧道路線的九巴班次，即可以eCoin方式獲車資回贈，每日最多回贈$10元車資，而小童／長者／樂悠咭都有優惠，即睇慳錢方法詳情。

6月1日至30日，club1933會員乘坐任何過海隧道路線的九巴班次，即可透過eCoin獲車資回贈，每日乘坐次數越多，獲回贈車資越多，成人和學生每日最多可獲回贈$10車資。

Q1搭咩巴士路線先有著數？

「九巴過海線 程程賞回贈」適用於任何過海隧道路線的九巴班次，符合獲得獎賞資格的車程，包括全費／分段收費或享用轉乘優惠的過海隧道路線，不論乘坐的車程是否覆蓋過海路段。

Q2 如何可以獲取回贈？

club1933會員使用已登記合資格的八達通卡，每次乘搭過海隧道路線九巴班次，獎賞eCoin會於七天內自動存入club1933會員的eCoin Wallet內，eCoin可用於乘坐任何九巴或龍運路線時繳付車資（不包括K12、K14、K17及K18線），一個eCoin等如$1車資。

club1933會員詳情：https://www.kmb.hk/club1933.html

Q3點先可以著數賺到盡？

計劃獎賞的eCoin數目更會隨著同日乘坐過海線的次數越多而增加，成人或學生會員一日搭夠5次過海巴士即可獲3.0個eCoin，最多獲回贈$10車資，小童、長者、樂悠咭和殘疾人士則為最多$5車資。

「九巴過海線 程程賞回贈」適用於任何過海隧道路線的九巴班次。

如果你現時已經享受「轉乘賞eCoin」及「學生八折賞」可以同時享用「九巴過海線 程程賞回贈」，兩者不會互相影響。換言之，乘客可同時透過不同計劃獲取車資回贈，賺盡優惠。但需要留意，涉及九巴過海路線之間的互相轉乘而享有轉乘優惠的車程，則只作一次車程計算。九巴月票免費車程及巴士轉乘優惠後無須付費的過海路線車程不符合獲得獎賞資格。

現透過App1933登記成為club1933會員，新登記會員可獲贈200分迎新積分，每次乘搭巴士或透過App1933遊戲室玩遊戲，都可賺取積分。積分可以轉換成eCoin Wallet內的 eCoin，用於乘搭九巴及龍運巴士，每個eCoin相等於$1車資；或換領精美九巴禮品。會員亦可以捐贈予指定社福機構，每捐出三個eCoin，九巴就會代為捐出港幣兩元予會員所選擇的機構。

詳情：www.kmb.hk

九巴顧客服務熱線︰2745 4466