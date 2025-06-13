惠康新鮮蔬菜每件$5起，家庭裝雪糕77折，抽獎有機會獲雙人來回機票

惠康以新低價$5起發售新鮮蔬菜！新推出12款時令蔬菜全部以 $5/包 (300克) 發售，價錢將會鎖定到2025年12月31日。雪糕雪條亦有優惠，即日起到6月19日凡任選家庭裝、多件裝雪糕、雪條2件即享77折優惠！除咗優惠，惠康仲開辦夏日大抽獎，凡滿消費條件即可參與抽獎，得獎者最高可獲價值$50,000 雙人來回機票！

與「叮咚買菜」合作 引特色時令蔬菜

惠康與國內嘅生鮮電商平台「叮咚買菜」合作，新上架嘅蔬菜例如菜心、唐生菜、白菜仔、小唐菜、油麥菜同春菜全部以 $5/包 (300克) 發售，除此之外，惠康仲新增咗健康人士最愛嘅羽衣甘藍 ($10/包) 及紫羽衣甘藍 ($20/包)、小紅書熱搜嘅特色菜：水滴椰菜、可以全條食用嘅鮮摘蘆筍。產品於惠康全線門市、網店及foodpanda外賣平台同步發售，一共12款產品每日新鮮上架，以超抵價買到平靚正嘅新鮮菜！

水滴椰菜水分含量高，味道清甜且口感爽脆。而鮮摘蘆筍外皮翠嫩，無需去皮即可直接烹調。

菜心 $5/包，纖維細嫩，回味清甜

油麥菜 $5/包，口感爽脆

羽衣甘藍 $10/包，清新回甘，高纖低熱量

紫羽衣甘藍 $20/包，富含膳食纖維，比較清甜

- 部分優惠不適用於惠康網店/ Market Place網店/ yuu網購。

- 以單一發票及折實價計算。

- 貨品數量有限，售完即止。

- 部分貨品只限指定分店提供。

- 優惠受條款及細則約束。

- 貨品圖片只供參考。

任選家庭裝雪糕/多件裝雪糕/雪條2件 即享77折





夏日炎炎，最啱就係食雪糕解熱啦！即日起至2025年6月19日，只要購買任意家庭裝/多件裝雪糕/雪條2件，即可享有77折優惠，即刻整返支雪條嘆吓啦！

夏日大抽獎 即抽雙人來回機票、空氣清新機、Klook禮品卡

夏天當屬旅遊旺季，當然最適合就係去旅行啦！惠康現推出「夏日大抽獎」活動，每張收據單次購物滿 HK$50 可獲 1 次抽獎機會！即按活動條款連結了解詳情啦！

詳細活動條款：https://www.wellcome.hk/sites/wellcome/files/2025-06/Summer%20Lucky%20Draw%20TnC%20final.pdf

活動期間滿消費條件即可參與抽獎，大獎更可獲雙人來回機票！

活動推廣期：2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 10 日 共 4 輪 （每 1 週 1 輪）

- 終極大抽獎：國泰航空 香港來回任何目的地雙人來回機票 (價值$50,000，共1名)

- 大獎：Dyson Purifier Cool™ Gen1 二合一空氣清新機 TP10 （價值$2,988） （總值: $23,904 ，每1輪2名，共8名）

- 2獎：Klook禮品卡 （價值$500） （總值: $8,000 ，每1輪4名，共16名）

- 3獎：Apple Airtag （價值$239） （總值: $9,560，每1輪10名，共40名）

- 4獎：Club Sim 7天旅遊數據卡 （價值$88） （總值: $3,520，每1輪10名，共40名）

- 5獎：惠康網店電子優惠券 （價值$100） （總值: $8,000，每1輪20名，共80名）



如有爭議，惠康擁有最終決定權