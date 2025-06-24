著數優惠︱手機八達通消費回贈高達5%、自動增值服務+迎新優惠解鎖$200增值額

八達通新一輪著數優惠登場！即日起凡參加「Octopus GO 手機八達通黑卡大抽獎」，你有機會贏取手機八達通黑卡連 365次自動增值服務。用已登記的手機八達通手機消費，可享高達$100現金回贈，未有手機八達通的朋友今期著數好吸引，新客戶加入手機八達通可享$100，首次申請自動增值服務（經信用卡或轉數快）更可賺取額外$100，解鎖高達$200獎賞！

Ian及Marf全新演繹的廣告影片及透過 AI 創作的主題曲《OOTD》，八達通啟動了為期三週的「Dance Challenge」，邀請全港市民參與，並有機會贏取限量八達通禮品。

1. 手機八達通客戶迎新優惠

由即日起至9月20日，新登記或轉移實體八達通至手機八達通的客戶，只需完成單一港幣50元或以上交易，即可享港幣100元八達通增值額。

2. 新申請自動增值服務賺$100

由即日起至9月30日，新申請八達通自動增值服務並成功增值一次的客戶，透過八達通推廣頁面登記，即可享港幣100元八達通增值額。手機八達通用戶可以揀用轉數快由銀行賬戶自動增值，八達通或手機八達通用戶亦可申請自動增值服務(經信用卡)，賺盡信用卡嘅積分或里數。八達通已全面支援所有智能手機（包括Android、Apple及華為），用戶可進行日常支付、自動增值、網上購物、應用程式內購買遊戲等功能。

https://www.octopus.com.hk/tc/consumer/latest-promotions/aavs-promotion.html

八達通或手機八達通用戶亦可申請自動增值服務(經信用卡)

手機八達通用戶可以揀用轉數快由銀行賬戶自動增值

已是手機八達通用戶及已使用自動增值服務的朋友都有著數優惠，手機八達通消費回贈由即日起至9月20日以手機八達通消費，可享高達5%回贈，每位客戶最高可獲港幣100元八達通增值額。你更可參加「Octopus Go：手機八達通黑卡」幸運大抽獎，獎品是連365次港幣250元自動增值服務，價值港幣91,250元，獎品夠實際！

3. 手機八達通消費回贈

由2025年6月23日至9月20日（「推廣期」），用已登記的手機八達通消費可賺高達$100 現金回贈獎賞 - 每單次消費滿$100可享2%回贈，滿$500更可享5%回贈。

4. 「Octopus Go：手機八達通黑卡」幸運大抽獎

由即日起至9月20日，手機八達通客戶凡透過八達通App登記參與推廣，並以手機八達通消費或透過自動增值服務增值，即可賺取抽獎機會。獎品包括手機八達通黑卡（連365次港幣250元自動增值服務，價值港幣91,250元）。抽獎將於推廣期內每兩週進行一次，共6名得獎者，獎品總值高達港幣 547,500 元。

客戶只需登記一次，便可參與全部三項推廣優惠，過程簡單方便。更新應用程式後，即可在八達通App內找到專屬的「Octopus Go」專區。

https://www.octopus.com.hk/tc/consumer/index.html