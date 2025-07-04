yuu 五周年積分兌換獎賞︰免費換KFC 家鄉雞及美心月餅、1折按摩體驗及機票88 折 ，玩手機遊戲儲積分

「係咪yuu會員？」購物成日都聽到依句，身為yuu會員的你最近一定要捕捉一系列5週年限定獎賞，會員連續四星期可以1折積分兌換按摩體驗 ，2折兌換攀石體驗課程，憑積分免費換KFC家鄉雞及美心月餅等。你仲可以透過玩可愛療癒的「著數咪走雞成長日記」遊戲，養大咪走雞有機會賺取高達10,000 yuu積分！

驚喜一：玩手機遊戲賺積分

適逢 5 歲生日，yuu推出「著數咪走雞成獎日記」遊戲，陪住著數咪走雞健康成長，同時輕鬆賺取 yuu 積分！







• 首次登入即見待孵化的著數咪走雞

• 在著數咪走雞破殼後，可透過每日餵飼養大著數咪走雞，換購指定合作夥伴獎

賞更可令著數咪走雞加速成長

• 悉心照顧著數咪走雞至 5 歲，即可解鎖不同造型

• 著數咪走雞在終極進化後，會員可派出其參加 yuu 5 週年生日派對，即可賺取200 yuu 積分

• 集齊所有造型，包括限定隱藏版有機會賺取高達 10,000 yuu 積分

驚喜二：低至半價積分兌換

7 月 18 日起，yuu活動期間同步推出 10 款合作夥伴現金券，會員以積分兌換同時額外多賞高達 33% yuu 積分，實行積分當錢使，你另可以低至 5 折積分兌換合作夥伴的精選產品及美食。獎賞數量有限，換完即止。

飲食著數都有幾多選擇，7 月 4 日起至 7 月 17日憑 15,500 積分 + $90 換購美心西餅開心果天使蛋糕；7 月 4 日起至 7 月 6 日憑 2,000 積分兌換KFC家鄉雞/ 香辣脆雞/ 狂惹香燒雞一件，或憑 5,000 積分 + $7 換購醬燒雞扒蛋意式包餐 (K9) 或 家鄉雞扒蛋意式包餐 (K10)。想食薄餅，7 月 4 日起至 7 月 31日憑 500 積分 + $15 換購Pizza Hut脆香薯條，或 7 月 4 日起至 7 月 31日憑 5,500 積分 + $55 換購經典至尊必勝批(普通)。

中秋節就到，7 月 4 日起至 7 月 25日憑 45,000 積分兌換美心果仁物語月餅禮券 1 張，或憑 50,500 積分兌換美心流心奶黃月餅禮券 1 張。

除此之外，你更可以憑yuu會員資格買到平機票，7 月 4 日起至 7 月 25日憑 5,500 積分兌換 88 折香港航空香港飛悉尼機票優惠，或憑 1,500 積分兌換 88 折香港航空香港飛中國/日本/韓國/台灣/東南亞機票優惠。

支持留港消費，可以1 折 yuu積分兌換日月按摩療癒體驗，6,200 積分兌換日月 45 分鐘足部養生穴位按摩、憑 2,760 積分兌換日月花香米粉腳部磨砂，或憑 2,760 積分兌換日月 15 分鐘肩頸重點放鬆按摩，身心鬆一鬆。

以下介紹親子活動，大人小朋友都啱玩，7 月 4 日起至 7 月 31日你可憑 16,000 積分兌換 JUST CLIMB 新手抱石班，或憑 11,200 積分兌換 JUST CLIMB 兒童攀石試堂，激發攀爬潛能！

yuu5週年生日大派兌

日期︰即日起至7月31日

詳細優惠內容請參閱yuu App: https://m.yuu.hk/kgWR