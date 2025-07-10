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10/07/2025

7-Eleven 7.11 Day超值優惠︰Häagen-Dazs $14.1/薯片$3.9，購物滿$100全單77 折+3倍yuu積分回贈！

#Hot Deals #yuu #Shopping #7.11 Day 年度大折日 #雪糕 #hotDeals #7-Eleven #著數優惠 #77折
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　　7月11日只限一天！7-Eleven年度大折日回歸，將於7月11日推出一天激抵優惠，只要於7月11日早上7時起到任何一間7-Eleven購物滿$100或以上，即享77折大優惠，折後Häagen-Dazs 雪糕$14.1、支裝飲品 $6.5、薯片只售$3.9！7 仔今次更將優惠延長至7月12日早上6時59分，你有更多時間掃貨！

 

 

　　「7.11 Day」只限一天，7仔特意為你整合了一系列的掃貨攻略，買雪糕抵上加抵，因為今期77折優惠更可配搭同期多款精選優惠使用！使用恒生enJoy 卡付款，即可賺取3 倍yuu積分回贈，而購買指定貨品可以獲取7仔yuu印花，優惠享不停！想以最優惠價錢掃盡好貨，更可以 yuu 積分兌換7-Eleven 電子現金券，即兌即用，積分當錢洗。

 

　　雪糕之選：今期77折優惠包括5天限定著數之選的Häagen-Dazs迷你杯 / 雪糕批（不包括日本版）、DREYER'S D-COLLECTION脆皮雪糕批／雪糕杯／脆筒（各種口味）（不包括心形系列）/ 雀巢KIT KAT脆皮雪糕批（各款）／OREO雪糕系列（各款）等，以及獨家發售 JOGUAMAN meets DREYER’S夏日雪糕禮袋1套12件雪糕折實$106.3件，即入貨打爆家中冰箱！

 

DREYER'S D-COLLECTION脆皮雪糕批／雪糕杯／脆筒 $138/12件，平均$8.9/件

yuu會員購買DREYER'S D-COLLECTION更可獲取仔印花1個，儲齊10個印花即送1件

 

Häagen-Dazs 迷你杯/雪糕批 (不包括日本版)  $182/10件，折後平均$14.1件

yuu會員購買迷你杯雪糕不包括日本版及雪糕批件，更可獲取仔yuu 印花個，儲齊7個印花即送1件

 

獨家發售 JOGUAMAN meets DREYER’S夏日雪糕禮袋1套12件雪糕，折實$106.3件

 

da dino雪糕甜品 (各款) 75/3 件，折賓平均價$19.3 件

 

　　解渴之選：7月11日無論去7仔買汽水、茶飲、奶類飲品、以至各款啤酒及其他酒類，通通都好抵，道地枝裝飲品480-500ml（各款）折實價$6.5/支、維他包裝310-330ml飲品折實價$7.7/2包、維記鮮牛奶946毫升盒裝折實價$38.5/2盒，平均$19.3盒、純享原味青蘋果味酸奶折實價$7.7。

 

道地枝裝飲品480-500ml（各款）折實價$6.5/支、維他包裝310-330ml飲品折實價 $7.7/2 包、維記鮮牛奶946毫升盒裝折實價$38.5／2盒，平均$19.3盒、純享原味青蘋果味酸奶折實價$7.7

 

　　零食之選：7仔為你精選了各式各樣的零食，包括卡樂B薯片、品客薯片、7CAFÉ開心果曲奇，以及易極無糖薄荷糖等等。

 

卡樂薯片90-105克各款折實價 $12.7/件、品客薯片折實價$7.7/2 件平均$3.9件、各款益達無糖香口珠粒袋裝折實價 $6.2/件、易極無糖薄荷糖折實價 $10/盒

 

 

　　即食之選：7-Eleven為你送上宵夜之選 7-SELECT雞髀、即食雞胸及去皮煙燻鴨胸等，yuu會員購買任何7-SELECT產品不包括麵包特上極上飯糰每滿以單一發票計算，可獲7仔印花1個，儲夠6個印花即送任何7-SELECT產品1件。

 

7-SELECT煙燻味味噌味即食三文魚折實價$16.9/件、去皮煙燻鴨胸折實價$10.8/件、香蒜味香草味即食雞胸折實價$16.9/件、雞髀各款折實價$18.5/件

 

 

安記罐裝鮑魚$100/3件折實價平均$27.5/件

 

 

　　居家之選：今期7仔為大家搜羅了多款優惠貨品，包括食用油、卷紙和頂級香米等，貼心地照顧你的日常需要。

 

獅球嘜油900毫升3支裝 折實價$76.2/件、金象牌頂上茉莉香米8公斤折實價$89.7/包、金鳳泰國頂級茉莉香米5公斤折實價$77/包、ZENSE 4層純白壓花卷紙卷裝折實價$59.3/2條

 

7.11 Day 年度大折日

有效期︰2025年7 月11日早上7時至7 月12日早6時59分

註︰優惠適用於7-Eleven香港及澳門店舖，並不適用於網購及手機應用程式。

部份貨品只限於指定店舖提供。貨品數量有限，售完即止。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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