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22/07/2025

超市著數｜惠康笑印活動，低至29折換購多啦A夢系列限定禮品，yuu會員優先兌換

#Hot Deals #印花 #多啦A夢 #惠康 #yuu #購物兵團 #著數優惠 #Shopping #超市情報
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Text: Cuppy Sung Photo: 惠康

　　惠康推出「多啦A夢 打開SUMMER法寶」活動，將多個法寶送畀各位多啦A夢粉絲！只要在2025年7月25日至10月23日，顧客凡於惠康門市消費購物滿60元，即可獲印花一個。儲滿指定數量印花即可免費換領或以29折換購多啦A夢系列的禮品。yuu會員更可以以積分換取禮品，並在7月18日至24日優先用yuu App換領！

 

7款多啦A夢禮品 法寶齊齊登陸盛夏

 

　　7款多啦A夢造型的禮品包括手機繩、涼感被、小背包等等不同禮品，只要儲滿指定笑印數量，即可換領，將多啦A夢全部法寶帶回家！在11月6日前，顧客可憑笑印兌換7款禮品，禮品數量有限，換完即止。

 

多啦A夢手機環，標準價$128，立體多啦A夢造型 

80個笑印免費換領或20個笑印+$49換購

 

記憶麵包造型保溫袋，標準價$178，內裏保溫鋁膜，適合保溫保冷

100個笑印免費換領或20個笑印+ $59換購 

 

隨意摺旅行袋，標準價$238，大容量收納，可套在行李箱拉桿

20個笑印+ $69換購

 

竹蜻蜓造型超輕傘，標準價$268，竹蜻蜓造型傘頂（可拆出作掛飾）

20個笑印+ $89換購

 

保溫瓶，標準價$268，304不銹鋼製成，保溫保冷達4小時

20個笑印+ $89換購

 

時間布設計涼感被，標準價$288，涼感絲滑面料親膚透氣

20個笑印+ $89換購

 

神奇小背囊，標準價$298，多啦A夢俏皮表情與你出遊

20個笑印+ $99換購

 

　　yuu 會員可於7月18日起，在yuu App中以積分換領或以折扣換領以上禮品。

 

 

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