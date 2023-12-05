九運香港行運秘笈！原來呢幾個行業最旺！九運搬去呢幾區因乜解究？家居風水點擺設？阿法醒你旺足20年tips！

2024年到來，代表地運即將由八運轉入九運。人人都關注九運，想知未來九運嘅20年運勢會係有咩特點，要點樣先可以一直行運，所以今集會講由靈靈法師傅親自俾嘅tips！包括我地會先介紹「三元九運」計算原理，再從五行角度帶你睇睇咩行業最旺，住邊區最有發展！

影片網址： https://youtu.be/b6uN4yPBcgo

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電影神怪橋段大拆解(下)！《我左眼見到鬼》「夾中指」可驅邪？靈體最驚入廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？

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