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05/12/2023

九運香港行運秘笈！原來呢幾個行業最旺！九運搬去呢幾區因乜解究？家居風水點擺設？阿法醒你旺足20年tips！

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九運香港行運秘笈！原來呢幾個行業最旺！九運搬去呢幾區因乜解究？家居風水點擺設？阿法醒你旺足20年tips！

 

2024年到來，代表地運即將由八運轉入九運。人人都關注九運，想知未來九運嘅20年運勢會係有咩特點，要點樣先可以一直行運，所以今集會講由靈靈法師傅親自俾嘅tips！包括我地會先介紹「三元九運」計算原理，再從五行角度帶你睇睇咩行業最旺，住邊區最有發展！

 

影片網址： https://youtu.be/b6uN4yPBcgo

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 更多內容：

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

https://youtu.be/b6uN4yPBcgo

萬聖節特輯！大館同蘭桂坊風水息息相關！靈靈法帶你睇蘭桂坊風水！邊間蘭桂坊Club最易有豔遇？要增強桃花運要著呢個顏色嘅衫！萬聖節打扮易撞鬼？

https://youtu.be/vvxzIHYzpXc

電影神怪橋段大拆解(上)！《回魂夜》有個髮型最當旺！《行運超人》去維港吸靈氣堅唔堅？靈龜出海代表香港陸沉！？《賭俠2002》點解拜多啲山幫到自己？

https://youtu.be/aPEBRASRGLE

電影神怪橋段大拆解()！《我左眼見到鬼》「夾中指」可驅邪？靈體最驚入廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？

https://youtu.be/smne49bh61I

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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