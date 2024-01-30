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30/01/2024

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

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最後一集靈靈法生肖運程上線啦！今集會同大家分析猴、雞、狗、豬嘅2024龍年生肖運程！屬猴同狗人際關係差？屬雞、豬會特別旺？想知有咩要注意？即刻去片啦！

 

 

影片網址：https://youtu.be/FrwVNK4k0fg?


2024生肖流年運程 - 猴
吉星：三台
凶星：官符、五鬼、地煞
有升遷機會，惟較多小人、易惹是非及官非，亦易受傷或出意外。
宜：佩戴蛇形飾物、文昌星君作福
財運：★★★★★
健康：★★☆☆☆
感情：★★★★☆

2024生肖流年運程 - 雞
吉星：月德、地解、唐符
凶星：咸池、小耗、死符
有貴人扶持相助，或有霧水姻緣、小破財，年長人士要較注意健康。
宜：佩戴鼠形飾物、太陽星君作福
財運：★★★★★
健康：★★★☆☆
感情：★★★☆☆

2024生肖流年運程 - 狗
吉星：國印
凶星：大耗、歲破、蘭干、豹尾
是年權力及事業有所提升，有利升遷。但來年將較多阻滯，工作及人際關易受到破壞之外，易有突如其來的禍事，或與人反目糾紛。同時有破財之憂，是年應好好計劃，免入不敷支。
宜：佩戴虎或馬形飾物、太歲作福
財運：★★★☆☆
健康：★★★☆☆
感情：★★★☆☆

2024生肖流年運程 - 豬
吉星：紫微、龍德、紅鸞
凶星：暴敗、天厄、亡神
桃花、人緣、事業運極佳，更有貴人相助，惟運程反覆，多成多敗，家宅易有毛病、易有意外厄難
宜：佩戴虎或羊形飾物、太陽及太陰星君作福
財運：★★★★★
健康：★★★☆☆
感情：★★★★★

 

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