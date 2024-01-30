2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

最後一集靈靈法生肖運程上線啦！今集會同大家分析猴、雞、狗、豬嘅2024龍年生肖運程！屬猴同狗人際關係差？屬雞、豬會特別旺？想知有咩要注意？即刻去片啦！

影片網址：https://youtu.be/FrwVNK4k0fg?



2024生肖流年運程 - 猴

吉星：三台

凶星：官符、五鬼、地煞

有升遷機會，惟較多小人、易惹是非及官非，亦易受傷或出意外。

宜：佩戴蛇形飾物、文昌星君作福

財運：★★★★★

健康：★★☆☆☆

感情：★★★★☆



2024生肖流年運程 - 雞

吉星：月德、地解、唐符

凶星：咸池、小耗、死符

有貴人扶持相助，或有霧水姻緣、小破財，年長人士要較注意健康。

宜：佩戴鼠形飾物、太陽星君作福

財運：★★★★★

健康：★★★☆☆

感情：★★★☆☆



2024生肖流年運程 - 狗

吉星：國印

凶星：大耗、歲破、蘭干、豹尾

是年權力及事業有所提升，有利升遷。但來年將較多阻滯，工作及人際關易受到破壞之外，易有突如其來的禍事，或與人反目糾紛。同時有破財之憂，是年應好好計劃，免入不敷支。

宜：佩戴虎或馬形飾物、太歲作福

財運：★★★☆☆

健康：★★★☆☆

感情：★★★☆☆



2024生肖流年運程 - 豬

吉星：紫微、龍德、紅鸞

凶星：暴敗、天厄、亡神

桃花、人緣、事業運極佳，更有貴人相助，惟運程反覆，多成多敗，家宅易有毛病、易有意外厄難

宜：佩戴虎或羊形飾物、太陽及太陰星君作福

財運：★★★★★

健康：★★★☆☆

感情：★★★★★