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19/10/2022

大阪旅行 | 日本食評網好評！3間新上位大阪燒肉人氣店：高質和牛Omakase、近郊住宅區秘店、庶民老店炭火燒肉

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  • Katty

    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　終於等到開關！大家換完或搶完機票、訂好酒店之後，還有甚麼一定要盡早做呢？不是計劃行程，而是，book．枱．食．飯！要知道，日本好食的餐廳，是非常難訂位的，比起近兩年香港的Omakase還要難book！所以愈早安排愈好。去大阪的話，我最想食燒肉。日本食評網Tabelog（類似我們的Openrice），每年都會總括當年的網民評分，分門別類選出100間真心推介，而2022年的「燒肉WEST百名店」之中，出現多個初次入圍的新名字。忍不住做了資料搜集，見到IG的照片非常吸引，我就bookmark了這幾間想去試試，祝我好運（book到枱）吧！

 

【日本新上位大阪燒肉店】超神秘預約困難店！高質和牛Omakase：京洛焼肉 ぽめ

 

　　這間於2020年10月開業的燒肉店「京洛焼肉 ぽめ（Pome）」，主打高質和牛Omakase，如神戶牛、神谷商店的自家品牌神谷牛，以及岡崎牧場的近江牛等等，基本上會有10款以上不同的肉。這間只有14個位的小店非常神秘，沒有電話，沒有官網，完全不知道怎樣訂位，亦不知道幾錢一位，但網上所有食評都表示「預約困難」！Tabelog的評分有3.8分（滿分為5分），是大阪燒肉店頭幾位。愈神秘愈想去試，找了又找，終於從一個日本foodie的食評中，知道店主的IG會定期出post開放訂位，但暫時是「私人帳號」，似乎要日日check住，又或者，下次去大阪時親身去走一趟試訂位！

 

隔住個mon都感受到這個厚切燒肉有幾新鮮，脂肪及肉的分布有幾平均，燒起來會有幾好食……

（圖片來源：IG @ yasulog.jp）

因為都是高質的和牛肉，所以都不會過量醃製，簡單的調味已經很出色。

（圖片來源：IG @ yasulog.jp）

不少foodie都大讚小店的內臟非常出色。

（圖片來源：IG @ yasulog.jp）

我決定認住這個門口，下次去大阪要walk-in訂位，祝我成功！

（圖片來源：IG @ shigen.n）

 

京洛焼肉 ぽめ

地址：大阪府大阪市中央區東心齋橋2-1-25 大優bldg. 1F

IG：www.instagram.com/pome_keirakuyakiniku

 

下一頁：大阪近郊住宅區秘店！食爽彈超厚切牛舌

 

 

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