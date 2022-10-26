東京掃貨慳錢攻略｜名牌、包包邊度買最抵？美妝品邊度有額外5%折扣？「露營界LV」 Snow Peak戶外用品要幫襯這家

等了足足兩年零8個月，終於可以去日本了！（現正於早兩星期介紹過的澀谷sequence酒店內寫稿，因為無書枱，要坐在地上。）Yen跌至30多年來的新低，相信不少遊客都準備好報復式消費吧，我這個星期在東京的百貨公司及名牌專門店都撞到很多香港人，大家都似乎買得好開心！雖然，yen平了那麼多，大家購物時都不用左計右計，一定比香港平至少20%，但有誰不想慳更多呢？今次就讓我分享一下小小的慳錢貼士吧！

東京掃貨慳錢攻略 1. 名牌包包不宜在百貨公司專櫃買！

以前yen貴，應該所有國際品牌的定價都比香港高，我們去日本旅行，很少會行名店，除非有限量牌或別注牌。但今時唔同往日，所有人氣品牌起碼平香港20%！試問有哪個女生可以忍得住手？大家最愛的Chanel、Hermès、Celine、Loewe、Dior、Gucci、LV、BV、Prada……基本上各區的主要百貨公司都會設有專櫃，雖然很方便就腳，但不建議在這些專櫃買，原因是百貨公司退稅要收手續費，大部分都會扣起1.55%，看似數目很細，但一個一萬蚊的包包，就是$155，3萬就是$465， 夠食一餐不錯的Omakase壽司了！所以，建議還是去「路面店」專門店買，如銀座及原宿表參道，幾乎集齊大家喜歡的大牌子。





雖然幾乎間間百貨公司都設有Chanel的專櫃，但因為退稅時要收取手續費，所以建議大家還是去路面店買。不過，Chanel間間的貨都略有不同，你在百貨公司見到的，未必等如路面店或專門店一定有！

（圖片來源：Katty拍攝）

暫時東京市面的名店都未見排隊現象，除了Chanel及Hermès，平日還好，假日門外起碼有10個人等候，有一半以上都是日本人。

（圖片來源：Katty拍攝）

Dior的路面店貨品比較齊全，而且可以節省手續費。

（圖片來源：Katty拍攝）

下一頁：東京掃貨慳錢攻略：化妝品去哪裏買最抵？