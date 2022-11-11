親身直擊！東京迪士尼Toy Story Hotel試住報告！睇晒房間布置、餐點、購物，訂房訂餐廳秘訣 + 打卡攻略！

作為迪士尼樂園及Toy Story的忠粉，我book完機票之後，第一時間就是去book這間今年4月才開業的新酒店！當知道我將會入住，身邊幾乎所有朋友都表示羨慕。美國及上海迪士尼的Toy Story主題酒店我都住過，東京這一間，毫無疑問是最精彩、最豐富、最開心的一間！就讓我跟大家分享一下試住報告吧！

【東京迪士尼Toy Story Hotel試住報告】外觀篇：處處都是打卡位的七彩玩具屋！

實不相瞞，乘坐著Disney Resort Line，遙遠見到Toy Story Hotel，我已經「嘩～」了出來！酒店雖然佔地不大，建築物亦只得10層高，但勝在色彩鮮艷繽紛，遠遠都見得到。

想影到酒店全景，可以登上住客專用的停車場天台。

（圖片來源：Katty拍攝）

色彩繽紛的酒店大堂，就連天花板都是打卡位！

（圖片來源：Katty拍攝）

Check-in counter都十分可愛，等都等得寧舍開心。

（圖片來源：Katty拍攝）

酒店當然以玩具為主題，在踏入酒店範圍的一刻，你就好像縮得很細，變成其中一件玩具，感覺非常有趣！大門外的花園設計成康樂棋的棋盤模樣，玩具朋友就散落在不同角落，最矚目的當然是4米高的巴斯光年及翠絲，亦是最受歡迎的打卡位。

酒店正門前有個大的公園，住客出入都會經過，中間位置放有一個4米高的巴斯光年，是重點打卡位！

（圖片來源：Katty拍攝）

或者你會問，胡迪呢？放心，他跟牧羊女在酒店的中庭，那裏還有三眼仔、火腿（豬）及企鵝，全部都非常可愛，所以在酒店內，你只會不停聽到日本女生及小朋友大叫「kawaii～」！

中庭位置則有胡迪及牧羊女，建議於中午時間拍照，就不會背光。

（圖片來源：Katty拍攝）

酒店內最有趣的裝置是這個「火腿夾三眼仔」，但位置不太理想，很難打卡！

（圖片來源：Katty拍攝）

翠絲身後就是停車場，都很有玩具感。

（圖片來源：Katty拍攝）

酒店每個角落都是影相位，每個地方都花盡心思去設計，fans就像尋寶一樣，無一秒可以停下來不舉機拍照。不過，雖然每個整體感覺非常豐富，但拍照時會覺得有點雜亂，而且巴斯胡迪身型都比美國及上海Toy Story Hotel「矮小」，震撼力減少了。

暫時Toy Story Hotel只准許住客進入，門口有職員會逐個check，非住客想打卡，就只有路邊這個招牌。

（圖片來源：Katty拍攝）

下一頁：【東京迪士尼Toy Story Hotel試住報告】房間篇：高度還原安仔睡房