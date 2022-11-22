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22/11/2022

日本JR Pass懶人包｜一次過睇晒JP Pass日本鐵路通票／周遊券種類（全國＋東日本）！買邊款、點用法最方便最抵？

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    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　從日本回來十幾天，又開始計劃下個行程！這次除了東京，還想去多幾個地方，為了慳錢，所以決定買JR Pass。以前一年去幾次，安排交通、計劃行程都很快手，隔了兩年半，已經唔記得究竟有幾多款JR Pass，印象是好多好多，尤其是JR東日本。因為即將踏入冬季，應該不少朋友都計劃去東北睇雪或滑雪，所以今次先跟大家介紹全國鐵路通票及JR東日本的周遊券。

 

日本JR Pass懶人包｜Japan Rail Pass 日本鐵路通票：7／14／21日全日本通行

 

　　如果想玩勻全日本，又或是由東京玩到大阪、四國、九州等多個地方，最好就是購買全日本通用的「Japan Rail Pass（日本鐵路通票）」，可以乘坐幾乎所有的新幹線，又快又方便。東京至新大阪新幹線單程收費已經要13,870円，再去博多（福岡）又要14,750円，但這個Pass用足7日都只是33,610円，好抵玩！現在香港飛往日本各地的航班陸續復航，來回程可以選擇不同的機場，若配合JR Pass玩，就可以毋須走回頭路，安排行程變得更方便。不過，如果只是前往一兩個地方，乘坐內陸機就會平一點！

 

日本不同地區的鐵路由不同公司經營，遊客要清楚自己去哪些地方再去決定買哪個pass，才會慳得最多，不要隨便買全國通用但價錢較貴的JR Pass！

（圖片來源：Japan Rail Pass官網截圖）

乘坐新幹線由東京前往大阪，（好天的話）就有機會見到這個富士山美景！

（圖片來源：Japan Rail & Travel 官網截圖）

 

價錢（網上購買）：

7日33,610円 ｜14日52,960円｜21日66,200円

 

使用範圍：

●    JR集團全線及新幹線（但「希望（Nozomi）號」、「瑞穗（Mizuho）號」除外）、特急列車、急行列車、快速列車、普通列車及BRT

●    JR巴士公司的各地方路線

●    JR西日本宮島渡輪（宮島－宮島口）

 

網址：

https://japanrailpass.net/zh/

 

下一頁：JR東日本—6款不同東日本廣域地區周遊券

 

 

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