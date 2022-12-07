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07/12/2022

京都新酒店2022｜精選最正和風旅館！1千蚊晚1泊2食抵住溫泉旅館 / 天台陽台無敵靚景露天風呂、足湯 / 任天堂舊總部大樓改建＋安藤忠雄設計

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    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　今年京都有不少新酒新開業，而且大部分都很有特色，不似東京、大阪的新酒店都以商務酒店為主。如果喜歡京都，建議在市內住兩、三晚，冬天是京都的淡季，房租比大阪平，不少新酒店更設有溫泉或大浴場，好抵住！我精選了以下幾間較有特色的新酒店，希望下次有機會試試。


京都新酒店2022 | 01 京都 梅小路　花伝抄：京都駅一站之隔！任Book私人露天風呂！抵住1泊2食和風旅館
2022年3月1日 OPEN


　　由Dormy Inn及共立Resort日本兩大酒店合作經營的新酒店品牌「花伝抄」，繼京都嵐山溫泉之後，在梅小路開設了品牌第二間溫泉酒店。最大的賣點，是其位置，在步行前往JR梅小路京都西駅只需1分鐘，跟京都駅只是一站之隔，非常方便。另一個賣點是抵住，1泊2食包懷石料理晚餐及自助早餐，每人每晚只是18,000円（12—2月的價錢），一人一房都是這個價錢！如果住4人入住，價錢更低至13,000円，好抵住！館內除了大浴場，還設有5個私人露天風呂，住客可以免費任book任浸。如果想平住溫泉酒店，又或不想山長水遠去近郊的溫泉鄉，不妨試試這間新酒店。



由「京都 梅小路　花伝抄」步行前往JR梅小路京都西駅只需1分鐘，非常方便。
（圖片來源：京都 梅小路　花伝抄）



全館共有180間客室，用上和風設計，全部都鋪上榻榻米。
（圖片來源：京都 梅小路　花伝抄）



設有露天風呂的大浴場。
（圖片來源：京都 梅小路　花伝抄）



供住客免費使用的私人露天溫泉。
（圖片來源：京都 梅小路　花伝抄）



晚餐是豐富的懷石料理。
（圖片來源：京都 梅小路　花伝抄）


京都 梅小路　花伝抄
網址：www.hotespa.net/hotels/umekoji_kadensho


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