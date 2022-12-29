  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
主場·日本
我家私房菜Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On料理NatFix鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊

29/12/2022

日本滑雪｜唔飛北海道都可以滑雪！東京近郊4大滑雪場推介︰新幹線74分鐘直達 / 望富士山靚景 / 鄰近Outlet方便掃貨

#東京 #東京近郊 #滑雪場推介 #滑雪場 #日本滑雪 #GALA湯沢Snow Resort #GALA #富士山 #Fujiten Resort #輕井沢 #輕井沢王子大飯店滑雪場 #苗場滑雪場 #苗場 #輕旅行 #日本旅行 #日本 #滑雪
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Katty

    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

日本突然推出新政策，禁止香港航班直飛札幌，令到不少買了機票準備今個雪季去北海道滑雪的朋友大失預算！當然，大家可以選擇在東京、大阪、名古屋轉機飛上北海道，但要轉機再轉車，分分鐘即日都未必駁到巴士去滑雪場！香港人的假期非常寶貴，要浪費兩、三天在交通上，可能會想放棄，不如考慮下在東京近郊滑？（戴定頭盔先，日本政策不停改，最新消息話「若航空公司確認機上旅客過去7日並無在中國內地逗留，可載客飛抵札幌」。）

 

東京近郊滑雪場推介01｜GALA湯沢Snow Resort：新幹線車站出口直達滑雪場

 

　　要數東京近郊最受歡迎的滑雪場，絕非GALA莫屬！由東京站坐新幹線前往最快只需74分鐘，新幹線更設有「GALA湯沢」站，一出閘便是滑雪場，又快又方便。

 

景色優美的GALA湯沢是關東最受遊客歡迎的滑雪場。（圖片來源：FB@galayuzawa）

新幹線設有「GALA湯沢」站，一出閘便是滑雪場，又快又方便。（圖片來源：GALA湯沢Snow Resort官網）

 

　　滑雪場共有16條雪道，當中有不少都適合初學者，而最長滑行距離達2,500米，可以滑得很爽快！場內可以租用各種滑雪用品，全部都非常新淨，而且更可以加錢租用較高級的款式。另外，如果是「陪太子滑雪」，可以到附設的浴場或附近的「越後湯沢」溫泉街浸溫泉。

 

場內更設有溫泉及暖水泳池。（圖片來源：GALA湯沢Snow Resort官網）

 

　　今年更推出激抵的優惠，最平8,700円便可以買到來回東京站新幹線的車票加GALA湯沢Snow Resort的 Gondola＋lift 一日券！

 

就算不懂滑雪，用8,700円買個套票去賞雪也不錯！（圖片來源：FB@galayuzawa）

 

GALA湯沢Snow Resort

網址：https://gala.co.jp/winter/tc/

 

下一頁︰富士山絕景滑雪場

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

我要回應

更多主場·日本文章

你可能感興趣

#東京 #東京近郊 #滑雪場推介 #滑雪場 #日本滑雪 #GALA湯沢Snow Resort #GALA #富士山 #Fujiten Resort #輕井沢 #輕井沢王子大飯店滑雪場 #苗場滑雪場 #苗場 #輕旅行 #日本旅行 #日本 #滑雪

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk